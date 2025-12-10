Juliaca: camioneta que habría intentado darse a la fuga atropella mata a triciclista

La tarde de hoy, un violento accidente de tránsito cobró la vida de un triciclista en el sector Mucra I, salida a Cusco en Juliaca. El hombre fue impactado por una camioneta blanca de placa Z8Z-763 y quedó tendido fuera de la pista, generando conmoción entre vecinos y transeúntes que presenciaron la tragedia.

De acuerdo con los testigos, ambas unidades se dirigían hacia el centro de Juliaca. La camioneta, al intentar sobrepasar a otros vehículos a gran velocidad, habría chocado por alcance contra la tricimoto. Tras el impacto, el conductor de la camioneta avanzó más de 200 metros, pero los restos de la unidad menor quedaron incrustados bajo las llantas, lo que finalmente impidió su fuga.

Agentes de serenazgo llegaron primero al lugar y confirmaron el fallecimiento del triciclista, cuya identidad aún no ha sido establecida. Según las primeras estimaciones, la víctima tendría entre 40 y 50 años de edad. El tránsito se vio interrumpido por varios minutos mientras se aguardaba la llegada de la Policía y del Ministerio Público.

Posteriormente, efectivos policiales tras su arribo procedieron a la detención del chofer de la camioneta, quien fue trasladado a la comisaría sectorial. En paralelo, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y posterior internamiento en la morgue de la ciudad, mientras se iniciaban las diligencias correspondientes.

La Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), también arribó al lugar e inició las pericias técnicas para determinar responsabilidades.

Según vecinos, el conductor de la camioneta aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la salida a Cusco.