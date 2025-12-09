HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley
EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley     EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley     EN VIVO | Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Vóley     
Sociedad

Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

Denuncian que la empresa solo distribuye el 0,6 % a la población de Caylloma y, además, no realiza actividades de labor social.

Pobladores de Caylloma, en Arequipa buscan tener una mesa de dialogo con representantes de empresa minera. Foto: Mirelia Quispe, La República
Pobladores de Caylloma, en Arequipa buscan tener una mesa de dialogo con representantes de empresa minera. Foto: Mirelia Quispe, La República

Un grupo de pobladores de Caylloma, en Arequipa, evalúa la posibilidad de realizar una huelga debido a que la minera no ha cumplido con sus compromisos para el desarrollo del distrito. Según los habitantes, actualmente solo reciben aproximadamente el 0,6 % de las ganancias de la minera.

En esa línea, los demandantes exigen a los representantes de Fortuna Mining, propietaria de Bateas, establecer una mesa de dialogo para aumentar la participación económica de Caylloma, ya que presumen que,  según cálculos autoridades locales, sus beneficios se habrían sextuplicado sus beneficios desde el 2021, año que Fortuna Mining llegó a Arequipa, hasta 2026.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Voceros y voceras provenientes de Caylloma viajaron a Arequipa para ser escuchados y afirmar que la minera no les brinda apoyo. “Con millonarias ganancias, ni siquiera con mangueras nos apoyan a los agricultores. La mina no toma en cuenta las carencias en salud y educación del pueblo. Solo ven sacar mineral y ganar cada vez más. Nosotros queremos un nuevo convenio. El actual es muy poco, solo nos da un 0,59%. Además, debería generar empleo para los jóvenes cayllominos, pero muchos están sin trabajo y prefieren contratar a personas de Cusco u otros lugares”, afirmó Antonia, una de las voceras de Caylloma.

PUEDES VER: Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

lr.pe

Buscan nuevo convenio

La República tuvo acceso a los documentos del convenio firmado por representantes de la mina y el Frente Único de Defensa de los Derechos e Intereses del distrito de Caylloma. En estos, se identifica a Rafael Helguero Seminario como representante de la minera, quien firmó el acuerdo. Los pobladores, alcaldes de distritos y anexos de Caylloma buscan incansablemente reanudar un nuevo convenio y establecer diálogos para evitar una huelga. De no obtener respuestas satisfactorias, consideran declararlo persona no grata.

“Los pobladores no son antimineros, pero desean que se les diga la verdad: ‘Que no nos mientan’. Cuando realizamos huelgas, nos llaman terroristas”, afirmó un poblador, quien también denunció que la minera gana unos 430 millones de dólares al año, de los cuales ni el 1 % beneficia a la población de Caylloma, lo que le causa gran indignación.

PUEDES VER: Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

lr.pe

Caylloma, rica en minerales pero pobre en desarrollo

Según el alcalde de Caylloma, Juan Delgado, la minera Bateas, subsidiaria peruana de Fortuna Mining Corp., habría sextuplicado sus ganancias mediante la extracción de minerales en el distrito. “En 2021, la minera sacaba unos 13 carros de carga de mineral de Caylloma; ahora, extraen aproximadamente 100 carros, lo que significa un aumento de varias veces en sus beneficios. Sin embargo, no ha habido un incremento proporcional en el presupuesto destinado al desarrollo del distrito. El fondo que nos otorgaron no alcanza; hay varios proyectos pendientes que requieren inversión”, indicó el burgomaestre.

Finalmente, los habitantes de la comunidad del anexo Tantahuarhuarco, zona donde opera la minera, denunciaron también que, a pesar de las ganancias de la minera, en la zona no hay campañas de salud, ni materiales volátiles para la población, ni becas educativas.

Notas relacionadas
Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

Arequipa: choque entre camión frigorífico y automóvil deja tres heridos

LEER MÁS
Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

Río Tambo vuelve a presentar coloración amarillenta: “Somos huérfanos de autoridades”, reclaman los afectados

LEER MÁS
Arequipa: Policía desmantela laboratorio de PBC oculto en un predio rústico

Arequipa: Policía desmantela laboratorio de PBC oculto en un predio rústico

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025