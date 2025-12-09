Pobladores en Arequipa critican la labor de Minera Bateas y evalúan una huelga ante la falta de compromisos

Un grupo de pobladores de Caylloma, en Arequipa, evalúa la posibilidad de realizar una huelga debido a que la minera no ha cumplido con sus compromisos para el desarrollo del distrito. Según los habitantes, actualmente solo reciben aproximadamente el 0,6 % de las ganancias de la minera.

En esa línea, los demandantes exigen a los representantes de Fortuna Mining, propietaria de Bateas, establecer una mesa de dialogo para aumentar la participación económica de Caylloma, ya que presumen que, según cálculos autoridades locales, sus beneficios se habrían sextuplicado sus beneficios desde el 2021, año que Fortuna Mining llegó a Arequipa, hasta 2026.

Voceros y voceras provenientes de Caylloma viajaron a Arequipa para ser escuchados y afirmar que la minera no les brinda apoyo. “Con millonarias ganancias, ni siquiera con mangueras nos apoyan a los agricultores. La mina no toma en cuenta las carencias en salud y educación del pueblo. Solo ven sacar mineral y ganar cada vez más. Nosotros queremos un nuevo convenio. El actual es muy poco, solo nos da un 0,59%. Además, debería generar empleo para los jóvenes cayllominos, pero muchos están sin trabajo y prefieren contratar a personas de Cusco u otros lugares”, afirmó Antonia, una de las voceras de Caylloma.

Buscan nuevo convenio

La República tuvo acceso a los documentos del convenio firmado por representantes de la mina y el Frente Único de Defensa de los Derechos e Intereses del distrito de Caylloma. En estos, se identifica a Rafael Helguero Seminario como representante de la minera, quien firmó el acuerdo. Los pobladores, alcaldes de distritos y anexos de Caylloma buscan incansablemente reanudar un nuevo convenio y establecer diálogos para evitar una huelga. De no obtener respuestas satisfactorias, consideran declararlo persona no grata.

“Los pobladores no son antimineros, pero desean que se les diga la verdad: ‘Que no nos mientan’. Cuando realizamos huelgas, nos llaman terroristas”, afirmó un poblador, quien también denunció que la minera gana unos 430 millones de dólares al año, de los cuales ni el 1 % beneficia a la población de Caylloma, lo que le causa gran indignación.

Caylloma, rica en minerales pero pobre en desarrollo

Según el alcalde de Caylloma, Juan Delgado, la minera Bateas, subsidiaria peruana de Fortuna Mining Corp., habría sextuplicado sus ganancias mediante la extracción de minerales en el distrito. “En 2021, la minera sacaba unos 13 carros de carga de mineral de Caylloma; ahora, extraen aproximadamente 100 carros, lo que significa un aumento de varias veces en sus beneficios. Sin embargo, no ha habido un incremento proporcional en el presupuesto destinado al desarrollo del distrito. El fondo que nos otorgaron no alcanza; hay varios proyectos pendientes que requieren inversión”, indicó el burgomaestre.

Finalmente, los habitantes de la comunidad del anexo Tantahuarhuarco, zona donde opera la minera, denunciaron también que, a pesar de las ganancias de la minera, en la zona no hay campañas de salud, ni materiales volátiles para la población, ni becas educativas.