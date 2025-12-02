HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Sociedad

DNI electrónico gratis en municipalidades: estos distritos lanzan campaña del 3 al 5 de diciembre

Se aproxima una nueva campaña gratuita de entrega del DNI electrónico en distintas municipalidades del Perú, organizada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Habrá una campaña gratuita de entrega del DNI electrónico en distintas municipalidades del Perú.
Habrá una campaña gratuita de entrega del DNI electrónico en distintas municipalidades del Perú. | Renato Pajuelo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña para entregar gratuitamente el DNI electrónico en diversas municipalidades del Perú. Esta iniciativa está dirigida principalmente a niñas, niños, personas adultas mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.

En esta nueva fase, el Reniec busca cerrar brechas de identidad y facilitar el acceso a servicios públicos y programas sociales. Por ello, brigadas itinerantes acuden a distritos y zonas urbanas alejadas para realizar los trámites de manera directa.

Trámite de DNI electrónico gratis: lista de municipalidades que atenderán el 1 y 2 de diciembre

¿Qué municipalidades del Perú entregarán DNI electrónico gratis desde el 3 al 5 de diciembre?

Municipalidad Distrital de Taricá

La Municipalidad Distrital de Taricá, ubicada en la provincia de Huaraz, Áncash, también ofrece el DNI electrónico de manera gratuita para menores de 0 a 17 años. La campaña se realizará el jueves 4 de diciembre, entre las 8.30 a. m. y las 4.00 p. m. Para más información, se puede contactar al número proporcionado por el municipio: 942 386 715.

La Municipalidad Distrital de Taricá entregará DNI electrónicos gratis este jueves 4 de diciembre. Foto: Facebook

Municipalidad Distrital de Hangas

La entrega gratuita de DNI electrónicos continuará en la Municipalidad Distrital de Hangas, también en Huaraz, el viernes 5 de diciembre. Esta campaña está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, e incluirá el cambio de foto, la renovación del DNI amarillo por uno electrónico y la emisión de duplicados. El horario de atención será de 8.00 a. m. a 4.00 p. m., y solo habrá cupo para 70 personas.

Municipalidad Distrital de Paramonga

La Municipalidad Distrital de Paramonga, ubicada en la provincia de Barranca, Lima, desarrollará una campaña para la entrega gratuita del DNI electrónico este miércoles 3 de diciembre. El documento se entregará a niños y adolescentes de 0 a 17 años (acompañados de uno de sus padres) y a personas adultas mayores de 60 años en adelante. La atención será de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. y estará sujeta a cupos limitados. Entre los servicios incluidos figuran la rectificación de datos, la renovación, la inscripción por primera vez y la entrega gratuita de la fotografía.

Municipalidad Distrital de Santa

La Municipalidad Distrital de Santa, en Chimbote, realizará una campaña gratuita de entrega del DNI electrónico este viernes 5 de diciembre, de 8.30 a. m. a 4.00 p. m., en la Plaza de Armas de Chimbote. Solo habrá 300 cupos disponibles para este trámite. Está dirigido a menores de 0 a 17 años y ciudadanos mayores de 60.

Campaña gratuita de DNI electrónico en la Municipalidad Distrital de Santa. Foto: Facebook

Municipalidad Distrital de Ayaví

La Municipalidad Distrital de Ayaví, ubicado en la región de Huancavelica, comunicó que también entregará DNI electrónico gratis a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60. La atención será de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. este viernes 5 de diciembre y ofrecerá otros servicios como inscripción, duplicado de DNI electrónico así como la rectificación de imágenes o datos.

