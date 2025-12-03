Presidenta de la Corte realiza visita de supervisión en la sede de Chepén

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó una visita administrativa a la sede judicial de Chepén con el objetivo de supervisar las labores jurisdiccionales y evaluar las necesidades de los despachos, con miras a mejorar el servicio brindado a la ciudadanía de la provincia.

Durante su recorrido, acompañada por el gerente de Administración Distrital, Henry Góngora Ortiz, y el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Kike Figueroa Auca, la titular de la Corte verificó el cumplimiento de los horarios de atención al público que diariamente se acerca a la dependencia judicial para consultar el estado de sus procesos.

En el marco de la visita, la presidenta sostuvo reuniones con los magistrados y el personal jurisdiccional, con el fin de conocer de primera mano la situación actual de los juzgados, así como identificar las necesidades que requieren atención prioritaria para seguir fortaleciendo la eficiencia en el servicio a la población.

Asimismo, la titular de la Corte exhortó a los magistrados y al personal a mantener su compromiso con la atención de los procesos judiciales, buscando siempre ofrecer respuestas rápidas y oportunas a los justiciables. Por último, la presidenta dispuso que el área de Infraestructura realice las acciones de mantenimiento necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de esta importante sede judicial.

Cabe indicar que, la doctora Cecilia León Velásquez continuará visitando las demás sedes judiciales de Trujillo y provincias, con el objetivo de seguir implementando y ejecutando acciones que contribuyan a fortalecer el servicio de administración de justicia en la región.