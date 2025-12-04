Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad visitó el CISAJ El Porvenir y la Unidad de Flagrancia de Trujillo

En su primer día como presidenta de esta primera Corte del Perú republicano, la jueza superior titular Cecilia Milagros León Velásquez realizó una visita al Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir (CISAJ- El Porvenir) y a la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, con la finalidad de conocer la problemática actual existente y plantear mejoras en el servicio que se brinda a la ciudadanía.

La titular de esta institución indicó que su primera visita la efectuó en el CISAJ- El Porvenir debido a las quejas persistentes de los usuarios y la insatisfacción por la demora en la atención de los casos en dicha dependencia, especialmente en los juzgados de paz letrado mixtos, cuya carga procesal es elevada.

“Ante las constantes quejas de los usuarios sobre la demora en sus procesos en esta sede judicial, decidí reunirme con los magistrados y personal porque es importante que trabajemos en conjunto para revertir la actual situación que viven los justiciables. No es correcto que en un lugar en donde se creó el CISAJ para atender a personas con escasos recursos, sean nuestros usuarios quienes tengan que esperar meses por la resolución de sus demandas”, remarcó la doctora León Velásquez

Asimismo, la presidenta de la Corte exhortó a los magistrados a resolver con celeridad, a fin de cumplir con la misión de la institución de ofrecer un servicio oportuno a la población que clama justicia”.

Posteriormente, visitó la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, donde escuchó la problemática y propuestas de soluciones planteadas por los magistrados. A su vez, verificó la producción de los órganos jurisdiccionales de esta unidad.

En ambas sedes judiciales, se reunió con los trabajadores y los exhortó a seguir laborando de manera eficiente y comprometida para mejorar significativamente el servicio y garantizar celeridad, eficiencia y transparencia a los usuarios.

Del mismo modo, solicitó tanto a magistrados como al personal a sumarse, de manera voluntaria, a la mega jornada extraordinaria de descarga procesal que impulsará como primera medida para disminuir la carga existente en sus respectivos despachos; y reafirmó que creará el cuadro de meritocracia para los trabajadores, con el objetivo de promover a los servidores que demuestren no solo su identificación con la institución, sino también con el justiciable.

Por otro lado, también se entrevistó con los representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Medicina Legal y Policía Nacional del Perú, con el fin de obtener su respaldo para trabajar de manera coordinada y optimizar el servicio de justicia en la región.

Finalmente, la presidenta de la CSJLL, doctora Cecilia León, indicó que todas las necesidades y requerimientos formulados serán evaluados para diseñar las estrategias que se implementarán durante su gestión, como el voluntariado judicial, las jornadas extraordinarias, el plan de descarga procesal, entre otras, coadyuven a obtener buenos resultados y generar un impacto positivo en la ciudadanía.