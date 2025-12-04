Jueza Superior Cecilia León Velásquez asume el liderazgo de la Corte de La Libertad para el periodo 2025-2026

La magistrada Cecilia Milagros León Velásquez inicia su gestión como presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Fuente: Difusión.

Con la realización de la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2025, la magistrada superior titular Cecilia Milagros León Velásquez marca el inicio de su gestión al mando de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer que asume el liderazgo de este sistema de administración de justicia en la región, tras 200 años de vigencia de la institución.

Este evento que se llevó a cabo en el auditorio Lucio Flores Sabogal, contó con la participación masiva de autoridades regionales y locales, así como con magistrados de todas las especialidades, personal jurisdiccional, servidores administrativos y ex jueces, quienes acompañaron a la presidenta Cecilia León, en la asunción de mando de la primera Corte del Perú republicano.

Previo al cambio de mando, el juez superior titular Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, presidente de esta institución durante el periodo 2023-2024, realizó la lectura de su memoria de gestión, destacando los principales logros obtenidos, como las mejoras significativas implementadas para ofrecer un servicio óptimo a los usuarios de justicia, no solo en Trujillo, sino también en las zonas más alejadas de la región.

Además, recalcó la importante inversión que se realizó en el ámbito tecnológico, el cual ha permitido la continuidad tanto en la atención y tramitación de los procesos como en el desarrollo de las audiencias en todos los juzgados y salas del distrito judicial, modernización que ha significado un acceso eficiente al servicio de justicia.

A su turno, en su discurso inaugural, la presidenta Cecilia León destacó la importancia de fortalecer la independencia judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin distinción. Asimismo, subrayó el compromiso de la Corte de La Libertad en seguir impulsando reformas que permitan una administración de justicia más ágil, transparente y eficiente.

“Se inicia un nuevo año judicial, lleno de retos, desafíos, y también oportunidades; se inicia un año que será de compromiso con la transparencia, la justicia, la ética judicial y la integridad del servicio público en favor de nuestra región”, indicó la doctora León Velásquez.

Asimismo, informó que en su gestión abordará siete ejes estratégicos, correspondientes a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la descarga procesal, la modernización y transformación digital, la meritocracia en jueces y personal jurisdiccional, la gestión económica de la unidad ejecutora y los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, la ceremonia concluyó con un mensaje de esperanza y renovación, reafirmando el compromiso de la Corte de La Libertad con la construcción de un sistema judicial más justo, imparcial y accesible para toda la población.

Como se conoce, la elección de la doctora Cecilia Milagros León Velásquez como presidenta de la Corte marca un hito histórico en la institución, reflejando el avance hacia una mayor inclusión y equidad en el ámbito judicial. Con una carrera de destacada trayectoria, la presidenta León Velásquez se convierte en la figura clave en la promoción de la justicia y la lucha contra la corrupción en la región.