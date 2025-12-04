Nueve meses de prisión preventiva para presunto cliente en trata de menores

El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Eduardo Medina Carrasco, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Balentin Gómez Alayo, quien es acusado de solicitar servicios sexuales y mantener relaciones con una menor de 16 años de edad.

De acuerdo a lo expresado en la audiencia que, en abril de 2024, el imputado mantuvo conversaciones con un sujeto por Facebook, con la finalidad de solicitar varios servicios sexuales, expresamente con menores de edad, a cambio de dinero, concertándose los días, la hora, el lugar y el precio de dicha prestación ilícita.

De esta manera, habría logrado pactar y concretar el encuentro sexual con la menor de iniciales I.H.B.R, a quien se la captó por la misma red social, a fin de que ofreciera servicios íntimos a cambio de recibir el pago de 600 soles.

Tras su detención días después del servicio, a Gómez Alayo se le habría encontrado vía What’s App con el presunto explotador, donde intercambiaba fotografías de la agraviada con poca ropa y estaría solicitando más servicios de ese tipo con menores de edad, por lo que fue aprehendido y trasladado a la comisaría.

Ante las pruebas preliminares, el juez de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, internando al investigado en el penal de varones de El Milagro hasta julio de 2025.

De corroborarse los hechos, Balentin Gómez Alayo podría recibir una pena no menor de quince ni mayor de veinte años de cárcel efectiva, tal y como se estipula en el artículo 129º-J del Código Penal peruano.