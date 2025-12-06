Moto Noel: el mototaxi navideño que llena de espíritu y alegría a Villa El Salvador

Mototaxi lleva el mensaje navideño a las calles del cono sur limeño. Foto: Francisco Erazo - La República.

Mototaxi lleva el mensaje navideño a las calles del cono sur limeño. Foto: Francisco Erazo - La República.

En las calles de Villa El Salvador, Lima, donde los mototaxistas forman parte del ritmo diario del distrito, una unidad ha logrado romper la rutina y convertirse en un símbolo inesperado del espíritu navideño.

Se llama Moto Noel, un mototaxi transformado en trineo —reno incluido—, fue creado por Ian, vecino, padre de familia y apasionado de las manualidades, cuyo ingenio ha captado la atención de transeúntes y usuarios en redes sociales.

Un proyecto alentado por su madre

Ian cuenta que su talento no surgió de la nada. “Lo heredé de mi madre”, explica. Ella es profesora de pintura y también se dedica a la decoración de eventos. Su padre, por otro lado, trabaja con madera.

De ese cruce de habilidades, Ian desarrolló su propio estilo: manualidades, pintura y la capacidad de convertir casi cualquier material en una pieza decorativa útil.

Su esposa lo animó a aprovechar ese talento y llevarlo a las calles como una forma de compartir alegría en Navidad. Ese impulso fue suficiente para embarcarse en un trabajo que terminó tomando 48 horas continuas, sin dormir, para lograr un acabado impecable.

Ian es el creador del Moto Noel, relata que ideó el proyecto en el 2024. Foto: Francisco Erazo - La República.

“Quería hacerlo bien, completo, que no pareciera hecho por partes”, cuenta Ian sobre el proceso, que incluyó madera, melamina, adornos navideños y hasta un reno guía en la parte delantera.

El proyecto nació en 2024. La primera versión del mototaxi incluía un árbol navideño, luces y algunos adornos reciclados.

Un proyecto familiar

Aunque Ian es quien construye la estructura, reconoce que su Moto Noel no existiría sin el apoyo de su familia. Su esposa ha sido clave: lo acompañó en las jornadas sin dormir, aportó ideas y organiza el contenido para redes sociales.

Ella resume así el proyecto: “Esto es algo del pueblo, hecho por gente como nosotros. La gente lo siente propio”.

Vecinos cautivados

Desde que el mototaxi navideño comenzó a circular, los vecinos no tardaron en reaccionar. Fotos, videos, saludos, aplausos y sonrisas marcan el recorrido diario de Ian.

“En las calles la gente toma fotos, graba, se emociona por el tema de la Navidad”, relata Ian.

Sabe que su propuesta es única, pero no exclusiva. Su mensaje para los vecinos de Villa El Salvador es directo: “Este emprendimiento me tocó a mí ahora, pero todos pueden hacerlo. Todos tenemos un don. Que quien quiera hacerlo, lo haga mejor que yo; lo vamos a felicitar”.

La Navidad, recuerda, es un tiempo para compartir, crear, apoyar y mantener siempre la humildad.