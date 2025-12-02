HOYSuscripcion LR Focus

Hija busca desesperadamente a su padre desaparecido tras la tragedia del puerto Iparia, Ucayali: "Tal vez se hundió con el barco"

El deslizamiento en el puerto de Iparia provocó que dos embarcaciones se hundieran, lo que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 57 desaparecidas. La hija de Daniel Venancino Papa mantiene la esperanza de encontrar a su padre.

Hija clama por ayuda para encontrar a su padre desaparecido en la tragedia del puerto de Iparia.
Hija clama por ayuda para encontrar a su padre desaparecido en la tragedia del puerto de Iparia. | Composición LR | Cortesía/EFE

Durante la mañana del 1 de diciembre, un deslizamiento en el puerto de Iparia, ubicado en Coronel Portillo, región Ucayali, provocó el hundimiento de dos embarcaciones fluviales. El hecho dejó 13 personas fallecidas, 57 desaparecidas y varias heridas, entre ellas niñas, niños, personas adultas mayores y docentes. No obstante, Daniel Venancino Papa (61) no figura en ninguna lista oficial, pese a que abordó una de las naves, según informó su hija Sara Mercedes a La República.

La joven busca con desesperación el paradero de su padre y solo pide que los equipos de rescate puedan hallarlo para darle el último adiós. “Que lo encuentren, sea como sea. Tenía la esperanza de hallarlo con vida, pero en la lista no aparece su nombre”, expresó con pesar.

Daniel Venancino Papa desapareció tras la tragedia en el puerto Iparia. Foto: Cortesía

Daniel Venancino Papa desapareció tras la tragedia en el puerto Iparia. Foto: Cortesía

PUEDES VER: Tragedia en Ucayali: 13 muertos y 57 desaparecidos deja deslizamiento de tierra en puerto de Iparia

Padre de familia desaparece tras tragedia en el puerto de Iparia

Sara Mercedes relató que su padre se dirigía a su chacra y, para ello, abordó la embarcación Deo Rigo. Sin embargo, el deslizamiento provocó el hundimiento de la nave. “Me dijeron que tal vez se hundió con el barco o que el río pudo habérselo llevado porque ahora está crecido”, señaló.

Sara Mercedes al lado de su padre Daniel Venancino. Foto: Cortesía

Sara Mercedes al lado de su padre Daniel Venancino. Foto: Cortesía

Daniel Venancino viajó a Ucayali para verificar el estado de sus tierras y estaba próximo a regresar cuando ocurrió la tragedia. “Hasta el momento, mi padre no figura ni en la lista de fallecidos ni en la de desaparecidos”. Aunque Sara no se encuentra en la zona del desastre, su hermano le mantiene informada sobre los avances.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ucayali informó que, durante la tarde del último lunes, los restos mortales de tres pasajeros fueron trasladados a la ciudad de Pucallpa. Además, confirmó que la cifra de personas fallecidas por el accidente fluvial se elevó a 13, mientras que 16 heridas fueron dadas de alta y cuatro continúan bajo atención médica.

PUEDES VER: Envían a la cárcel a 4 suboficiales y un oficial PNP por cobro de cupos a mineros ilegales

Hija clama por encontrar a su padre

Sara indicó que las labores de rescate continúan de manera permanente. Por ello, mantiene la esperanza de encontrar el cuerpo de su padre. “Hace media hora llegaron desde Lima para iniciar la búsqueda. Es la información que tengo”, comentó.

Finalmente, solicitó la intervención de las autoridades de Ucayali y de equipos especializados en búsqueda fluvial. “Quisiera que lo encuentren para despedirlo como se merece”, afirmó. Asimismo, compartió el siguiente número de contacto para cualquier información sobre el paradero de su familiar: 935 050 361.

