Florida se convertirá en 2027 en la primera marca en vender más de dos millones de cajas de atún en el Perú

Marca de G.W Yichang lidera el mercado de conservas de atún con una participación que supera el 22%, 10 puntos por encima del segundo lugar, de acuerdo al estudio de hogares publicado por Kantar este año.

Atún Florida acompaña el almuerzo de grandes y pequeños. Fuente: Difusión.

Proteínas, vitaminas y minerales que le brindan múltiples beneficios a tu organismo. Lo puedes servir en el desayuno, almuerzo o cena y no tiene pierde. Incluso, te puede sacar de grandes apuros.

¿Pollo, huevo o carne? Ninguno de ellos, nos referimos al atún, un alimento altamente valorado en la cocina peruana y presente en 9 de cada 10 hogares, con un consumo promedio por persona de 1.3 kg al año.

Esta categoría, la de conservas, reúne a más de 80 competidores, pero hay uno que se destaca sobre el resto; Florida, marca que acaba de cumplir este 2025, 70 años, que cuenta con 22% de participación y espera cerrar este 2025 con 1.5 millones de cajas vendidas. 

Valor Nutricional con sabor inigualable

El atún es una fuente de proteínas esenciales para el crecimiento y reparación de los tejidos, también contiene omega-3, principalmente EPA y DHA, compuestos que favorecen la función cognitiva, mantienen el cerebro ágil y cuidan la salud del corazón.

Pero eso no es todo, también posee vitaminas D, B12 y minerales como selenio, fósforo, potasio y magnesio, que fortalecen el sistema inmune y mantienen los huesos fuertes. Lo mejor es que al ser bajo en calorías y grasas saturadas, se convierte en el aliado perfecto para mantener un peso saludable y mantener un estilo de vida nutritivo.

Consumo de atún en el Perú

Durante años, el atún ha dejado de ser solo un ingrediente para convertirse en el protagonista indiscutible de miles de recetas, ya que es fácil de preparar y combinar con diferentes alimentos que tenemos en la cocina y su valor nutricional lo ha hecho indispensable en todas las regiones del país.

Su consumo frecuente brinda diferentes beneficios para el organismo. Fuente: Difusión.

Desde preparaciones modernas hasta las más caseras, Florida ofrece en sus distintas redes sociales (Facebook, Instagram y Tik Tok), recetas que mezclan creatividad, simplicidad y buen sabor, que van desde una causa de atún, unos ricos tallarines rojos con atún, un cremoso ají de atún, unas croquetas caseras, hasta la clásica ensalada. ¡Una lista infinita de variedades deliciosas y saludables!

Florida: 70 años de confianza en las despensas de los peruanos

Hoy, Atún Florida tiene un gran motivo para celebrar: ¡cumple 70 años de historia! Siete décadas acompañando a todos los peruanos en sus despensas, lo que demuestra que su lugar en la mesa peruana es una historia de cariño y compromiso que se consolida año tras año.

Para conmemorar este hito, la marca instaló una despensa gigante con más de 1,200 latas en el Circuito Mágico del Agua, que rápidamente se hizo viral. El festejo se extendió luego bajo el concepto “70 años inDESPENSAble en tu vida”, llegando a vallas, podcasts e influencers, buscando fortalecer así el lazo emocional con sus consumidores.

Campaña "70 años inDESPENSAble en tu vida". Fuente: Difusión.

Florida sigue creciendo fuerte en el mercado peruano

Hoy, la marca ya supera el millón de cajas vendidas, consolidando un 22% de participación a nivel nacional según Kantar (julio 2025).

En 2024 creció un 7%, y para 2025 proyecta un aumento de 11%, lo que le permitiría cerrar el año con más de 1.5 millones de cajas.

Con esta tendencia sostenida, Florida estima que en 2027 superará las 2 millones de cajas vendidas, marcando un hito en la industria.

[CONTENIDO PATROCINADO]

