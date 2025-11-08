HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     
USA

Florida se prepara para recibir un frente frío en noviembre que provocaría la curiosa “lluvia” de iguanas

En los próximos días prevé una "lluvia de iguanas" en Florida, donde estos reptiles caen de los árboles a causa de las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas en Florida provocarían una “lluvia” de iguanas.
Las bajas temperaturas en Florida provocarían una “lluvia” de iguanas. | The Independent

Florida experimentará un importante cambio de clima. Tras varios días dominados por altas temperaturas y una intensa humedad, se espera que un frente frío llegue a comienzos de la próxima semana. Esta masa de aire más fresca provocará el primer descenso significativo de temperaturas en lo que va de la temporada en el llamado Estado del Sol.

Además de traer mañanas más frescas, este fenómeno climático podría dar lugar a un suceso inusual, pero real: la llamada "lluvia" de iguanas.

PUEDES VER: USCIS confirma nuevo requisito oficial para obtener la Green Card y la ciudadanía americana en este 2025

lr.pe

Un frente frío llegará a Florida

Se espera que en la madrugada del próximo martes marque un punto climático notable en Florida, ya que los pronósticos señalan que será el más frío hasta ahora, con temperaturas que podrían descender hasta los 56 °F, acompañadas de ráfagas de viento en buena parte del estado.

Entre el miércoles y el jueves, los termómetros se mantendrán en niveles bajos, con mínimas alrededor de los 60 °F. Para el viernes, se prevé un ligero repunte que llevaría las mínimas hasta los 67 °F.

Aunque no se trata de un descenso extremo, este cambio puede impactar en las iguanas, una de las especies más visibles, y a menudo polémicas, que habitan en las zonas urbanas de Florida.

PUEDES VER: El documento clave que permite ingresar a inmigrantes a EE.UU. de forma legal: no necesitas visa ni pasaporte

lr.pe

¿Qué es la "lluvia" de iguanas?

Con el paso de los años, las iguanas se han convertido en protagonistas de una curiosa escena en Florida: durante las noches frías, pueden caerse desde los árboles. Este fenómeno, conocido como “lluvia de iguanas”, ocurre con tanta frecuencia que, incluso, los meteorólogos suelen alertar a la población sobre la presencia de estos reptiles inmóviles en el suelo durante las primeras horas del día.

La razón detrás de este suceso tiene una base biológica. Las iguanas, al ser animales ectotermos, dependen de la temperatura del entorno para mantener el calor corporal. Cuando el clima desciende bruscamente, su metabolismo se desacelera y entran en un estado de letargo que las deja sin capacidad de reacción. En esas condiciones, pierden la fuerza para mantenerse aferradas a las ramas, lo que termina provocando su caída.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

lr.pe

¿Qué temperaturas provocan el desplome de las iguanas?

El impacto del frío en las iguanas depende del tipo de especie y su tamaño, pero en general, estos reptiles comienzan a mostrar signos de lentitud cuando las temperaturas bajan de los 50 °F. Si el termómetro desciende aún más, como a los 45 °F o menos, las iguanas entran en lo que se conoce como “aturdimiento por frío”. En ese estado, su cuerpo se paraliza por completo, lo que las deja vulnerables y, con frecuencia, provoca que caigan desde los árboles.

Durante las noches más frías del invierno en Florida, las temperaturas pueden acercarse al punto de congelación. Esto no solo representa un riesgo para la supervivencia de estas especies, sino que también aumenta las probabilidades de encontrar varios ejemplares tirados en calles, jardines o aceras al amanecer.

Además del impacto ecológico, la caída de iguanas también puede generar problemas para las personas y la infraestructura urbana. Algunas iguanas verdes pueden llegar a medir hasta 1,5 metros y pesar más de 9 kilos. Si un ejemplar de ese tamaño cae desde lo alto de un árbol, puede provocar daños en parabrisas o techos.

Notas relacionadas
Tesoro colonial español perdido desde 1715 y valorizado en más de un US$1.000.000 impacta al mundo tras su descubrimiento en EE. UU.

Tesoro colonial español perdido desde 1715 y valorizado en más de un US$1.000.000 impacta al mundo tras su descubrimiento en EE. UU.

LEER MÁS
EE.UU: acusado de intentar asesinar a Donald Trump en campo de golf es declarado culpable

EE.UU: acusado de intentar asesinar a Donald Trump en campo de golf es declarado culpable

LEER MÁS
Denuncian la ‘desaparición’ de cientos de inmigrantes arrestados en Alligator Alcatraz: no figuran en base de datos del ICE

Denuncian la ‘desaparición’ de cientos de inmigrantes arrestados en Alligator Alcatraz: no figuran en base de datos del ICE

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiroteo frente a Walmart deja un hombre muerto en Miami-Dade: habría robado dentro de la tienda

Tiroteo frente a Walmart deja un hombre muerto en Miami-Dade: habría robado dentro de la tienda

LEER MÁS
Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

LEER MÁS
Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025

Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

USA

Tiroteo frente a Walmart deja un hombre muerto en Miami-Dade: habría robado dentro de la tienda

Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025