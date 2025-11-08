Florida experimentará un importante cambio de clima. Tras varios días dominados por altas temperaturas y una intensa humedad, se espera que un frente frío llegue a comienzos de la próxima semana. Esta masa de aire más fresca provocará el primer descenso significativo de temperaturas en lo que va de la temporada en el llamado Estado del Sol.

Además de traer mañanas más frescas, este fenómeno climático podría dar lugar a un suceso inusual, pero real: la llamada "lluvia" de iguanas.

PUEDES VER: USCIS confirma nuevo requisito oficial para obtener la Green Card y la ciudadanía americana en este 2025

Un frente frío llegará a Florida

Se espera que en la madrugada del próximo martes marque un punto climático notable en Florida, ya que los pronósticos señalan que será el más frío hasta ahora, con temperaturas que podrían descender hasta los 56 °F, acompañadas de ráfagas de viento en buena parte del estado.

Entre el miércoles y el jueves, los termómetros se mantendrán en niveles bajos, con mínimas alrededor de los 60 °F. Para el viernes, se prevé un ligero repunte que llevaría las mínimas hasta los 67 °F.

Aunque no se trata de un descenso extremo, este cambio puede impactar en las iguanas, una de las especies más visibles, y a menudo polémicas, que habitan en las zonas urbanas de Florida.

¿Qué es la "lluvia" de iguanas?

Con el paso de los años, las iguanas se han convertido en protagonistas de una curiosa escena en Florida: durante las noches frías, pueden caerse desde los árboles. Este fenómeno, conocido como “lluvia de iguanas”, ocurre con tanta frecuencia que, incluso, los meteorólogos suelen alertar a la población sobre la presencia de estos reptiles inmóviles en el suelo durante las primeras horas del día.

La razón detrás de este suceso tiene una base biológica. Las iguanas, al ser animales ectotermos, dependen de la temperatura del entorno para mantener el calor corporal. Cuando el clima desciende bruscamente, su metabolismo se desacelera y entran en un estado de letargo que las deja sin capacidad de reacción. En esas condiciones, pierden la fuerza para mantenerse aferradas a las ramas, lo que termina provocando su caída.

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

¿Qué temperaturas provocan el desplome de las iguanas?

El impacto del frío en las iguanas depende del tipo de especie y su tamaño, pero en general, estos reptiles comienzan a mostrar signos de lentitud cuando las temperaturas bajan de los 50 °F. Si el termómetro desciende aún más, como a los 45 °F o menos, las iguanas entran en lo que se conoce como “aturdimiento por frío”. En ese estado, su cuerpo se paraliza por completo, lo que las deja vulnerables y, con frecuencia, provoca que caigan desde los árboles.

Durante las noches más frías del invierno en Florida, las temperaturas pueden acercarse al punto de congelación. Esto no solo representa un riesgo para la supervivencia de estas especies, sino que también aumenta las probabilidades de encontrar varios ejemplares tirados en calles, jardines o aceras al amanecer.

Además del impacto ecológico, la caída de iguanas también puede generar problemas para las personas y la infraestructura urbana. Algunas iguanas verdes pueden llegar a medir hasta 1,5 metros y pesar más de 9 kilos. Si un ejemplar de ese tamaño cae desde lo alto de un árbol, puede provocar daños en parabrisas o techos.