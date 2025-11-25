HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Sociedad

Temblor HOY, 25 de noviembre 2025, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor HOY, martes 25 de noviembre 2025, según IGP.
Temblor HOY, martes 25 de noviembre 2025, según IGP. | Foto: Composición LR.

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Notas relacionadas
Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Temblor en Lima: movimiento telúrico se sintió HOY, 23 de noviembre: ¿en qué lugar se produjo y cuál fue su magnitud, según reporte del IGP?

Temblor en Lima: movimiento telúrico se sintió HOY, 23 de noviembre: ¿en qué lugar se produjo y cuál fue su magnitud, según reporte del IGP?

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transporte el martes 25 de noviembre en Lima y Callao? Los últimos acuerdos de los gremios tras atentado contra empresas

¿Habrá paro de transporte el martes 25 de noviembre en Lima y Callao? Los últimos acuerdos de los gremios tras atentado contra empresas

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
Joven se somete a cirugía estética y termina en UCI, sin poder moverse, en Villa El Salvador: "Queremos justicia"

Joven se somete a cirugía estética y termina en UCI, sin poder moverse, en Villa El Salvador: "Queremos justicia"

LEER MÁS
Extrabajadora es acusada de robar cerca de S/2 millones en empresa de Chosica: habría adquirido terrenos, camionetas y departamentos

Extrabajadora es acusada de robar cerca de S/2 millones en empresa de Chosica: habría adquirido terrenos, camionetas y departamentos

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Asalto dentro del mall de San Juan de Lurigancho: cámaras registran como mujer arrebata celular a clienta

Asalto dentro del mall de San Juan de Lurigancho: cámaras registran como mujer arrebata celular a clienta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Sociedad

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja siete heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025