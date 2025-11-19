El Centro Nacional de Salud Interculturalidad (Censi) del INS publicó una lista de 100 plantas medicinales que tendrían propiedades anticancerígenas, entre las cuales se encuentran la cúrcuma y jacarandá, se viene realizando más investigaciones para determinar el efecto exacto que tendrían dichas plantas.

La Dra. Martha Isabel Villar, directora del Censi, señaló en el programa Andina al Día que se publicó una base de datos con plantas cuyo potencial anticancerígeno podrá ser investigado por la comunidad científica. Explicó que ya se identificaron principios activos prometedores, pero que aún se requiere más evidencia para confirmar su eficacia. Además, indicó que la plataforma permitirá conocer qué parte de cada planta usar, cómo prepararla y cómo obtener el principio activo responsable de un posible efecto terapéutico en líneas celulares específicas.

Plantas medicinales bajo investigación científica

De acuerdo con la científica, durante los últimos 30 años, diversas especies reconocidas hoy como plantas medicinales, como la uña de gato (Uncaria tomentosa), la quina (Cinchona), la cúrcuma y el jacarandá, han sido objeto de investigación científica. Las dos últimas figuran en el primer listado difundido por el Censi. La cúrcuma longa, originaria de Asia y ampliamente usada en la gastronomía, destaca no solo por su sabor característico, sino también por los efectos antiinflamatorios y antioxidantes atribuidos a la curcumina, uno de sus principales componentes.

La quina, símbolo de la biodiversidad peruana e históricamente empleada para tratar la malaria gracias a la quinina, vuelve a ser evaluada por la ciencia. Hoy, el interés se centra en otro de sus principios activos: la cinchonina, que podría tener un efecto citotóxico, es decir, la capacidad de destruir células cancerosas. En total, se han identificado 600 plantas con posible actividad terapéutica contra el cáncer, de las cuales ya se difundió un primer listado de 100 especies pertenecientes a 19 familias. Más adelante se publicará una nueva relación.