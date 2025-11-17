Camisea: fuente de desarrollo, ahorro y sostenibilidad en el país

A más de 20 años del inicio de sus operaciones, Camisea se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la matriz energética peruana. Su aporte ha sido clave para el desarrollo económico nacional, al ofrecer una energía accesible para millones de peruanos y generar importantes ahorros en hogares, industrias y comercios.

Con presencia en Megantoni (Cusco) y Pisco (Ica), su modelo de gestión ha contribuido a mejorar la calidad de vida en sus zonas de influencia, fomentando oportunidades económicas, sociales y ambientales sostenibles.

Motor de ahorro para millones de peruanos

Camisea produce cerca del 96% del gas natural del país y suministra el recurso con el que se genera el 40% de la energía eléctrica nacional.

El uso del gas natural ha significado ahorros acumulados por S/474 mil millones en sectores clave como transporte, electricidad, industria y consumo residencial, fortaleciendo la eficiencia energética y la sostenibilidad económica del país a largo plazo.

Según el estudio “Aportes Económicos de Camisea al Perú”, elaborado por Macroconsult, el gas natural ha aportado S/189 mil millones al PBI nacional de forma directa, indirecta e inducida —equivalente a cerca del 2% de la economía peruana— y S/67 mil millones en regalías e impuestos al Estado.

Aportes regionales con impacto

Entre 2004 y 2024, las transferencias por concepto de canon gasífero y del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) superan los S/ 39 mil millones. Estos aportes han financiado proyectos que transforman vidas en todo el país, mejorando los servicios en educación, salud e infraestructura.

En Cusco, región donde se origina la producción del gas de Camisea, las transferencias por canon gasífero superaron los S/33 mil millones, equivalentes a S/4.3 millones diarios. Estos recursos han financiado obras de infraestructura y servicios públicos que impulsan la economía regional y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

A su vez, mediante el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), se asignaron más de S/6.2 mil millones a los gobiernos regionales y locales de Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima provincias, promoviendo el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades locales. En Pisco, donde opera la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural, más de S/255 millones de estos recursos se invirtieron en proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo local, generando un impacto tangible en la comunidad.

Desde su puesta en marcha, Camisea mantiene un rol estratégico en el mapa energético del país y en la dinámica económica de las regiones donde opera. Cada proyecto refleja el compromiso con un futuro más sostenible, la mejora de la calidad de vida de las personas y el fortalecimiento de las economías locales.

Apoyo en el desarrollo productivo comunitario en Pisco. Fuente: Camisea

Compromiso con la sostenibilidad socioambiental

En un contexto global que exige reducir emisiones, el gas natural de Camisea se consolida como un aliado clave en la transición energética del Perú. Su uso ha permitido reducir en 15% las emisiones nacionales de CO₂, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y avanzando hacia la meta de 21% al 2030.

En el ámbito social, Camisea ha destinado S/719 millones a programas sociales y ambientales en torno a cuatro pilares: educación, salud, fortalecimiento institucional y desarrollo productivo.

En Pisco, por ejemplo, esta inversión ha beneficiado a más de 780 pescadores artesanales mediante procesos de formalización, capacitación y entrega de equipos. En el Bajo Urubamba (Cusco), impulsa iniciativas educativas, artesanales y agrícolas, como el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agrarios de Kirigueti, que promueve el cultivo sostenible de cacao.

Estas acciones reflejan un compromiso constante con la creación de valor compartido, el desarrollo sostenible de las comunidades locales y la conservación del entorno natural.

Conoce más en: www.camisea.pe

[CONTENIDO PATROCINADO]