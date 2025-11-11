HOYSuscripcion LR Focus

Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Sociedad

Delincuentes disparan contra comensales dentro de Chifa en el Callao y hieren a joven de 19 años

El joven de 19 años fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión tras la balacera dentro del local de comida en el Callao.

El joven herido fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión. Foto: Composición LR
Alrededor de las 8:50 de la noche de este martes 11 de noviembre se reportó un nuevo acto delictivo en el Callao, lo cual dejó a Alexander Piero De La Cruz (19) herido por impacto de bala. Según informó el serenazgo de la jurisdicción, tres delincuentes dispararon en repetidas ocasiones dentro de un chifa, ubicado en la avenida Comandante Pérez Salmón, en la urbanización Juan Pablo II. En el local se encontraban cuatro personas, una de ellas el joven afectado.

Nota en desarrollo.

