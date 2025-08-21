Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Pichanaki lograron detener a Florencio Ubertino (56), un sujeto sindicado como líder de una presunta red de explotación sexual en la zona. Durante la intervención, Ubertino se presentaba como pastor evangélico.

Trascendió que, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por la PNP, el presunto líder de esta red administraba un hotel ubicado en el jirón Las Palmeras S/N en el asentamiento humano Miraflores del distrito de Sangani. Establecimiento en el cual se ejercía la explotación sexual contra las menores.

Red de trata de personas en Junín: Florencio Ubertino explotaría sexualmente a 8 menores y 3 adultas

Durante la intervención, los agentes rescataron a 11 mujeres, entre las cuales se hallaron a 8 menores de edad, quienes habrían sido contactadas por Ubertino desde comunidades lejanas con falsas ofertas laborales.

Cabe señalar que el sujeto fue llevado por los policías a la comisaría de Pichanaki donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes. Esta acción se realiza en conjunto con la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, que se encuentra a cargo de las investigaciones del caso.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

