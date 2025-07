Reaparece 'La Bebecita del Crimen'. Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del abatido sicario 'Madito Cris', vuelve al ojo público tras sus intervenciones en audiencias durante el proceso judicial que enfrenta: el pedido de seis años, un mes y 22 días de prisión por parte de la Fiscalía por el delito ofrecimiento al sicariato contra el coronel PNP Víctor Revoredo.

Durante la audiencia, Del Valle sostuvo: "Que se esclarezcan los hechos porque mi caso ha sido muy mediático. Como me mencionó la fiscal, que si mi caso no fuese tan mediático, ya yo estuviera en libertad". Sin embargo, sus declaraciones se contradicen con lo informado por la fiscal Gabriela Pascual, quien aseguró que 'La Bebecita del Crimen' reconoció los hechos que se le imputan.

Contradicciones de 'La Bebecita del Crimen'

"La acusada Wanda del Valle Bermúdez Viera, a través de su defensa técnica, reconoce los hechos, materia de imputación, así como su responsabilidad y voluntad de someterse a una salida alternativa de terminación anticipada", indicó la representante del Ministerio Público. Ello, en el contexto del cumplimiento de 18 meses de prisión preventiva para Del Valle, tras ser extraditada a Perú desde Colombia.

'La Bebecita del Crimen' no ha parado en sus intentos de defenderse, pese a las pruebas que pesan en su contra: "Yo estoy en una penal de máxima seguridad, en un patio que no me corresponde, en un régimen cerrado especial, cuando mi pena es una pena mínima". Al respecto, su abogado señala que Del Valle no expresó su deseo de acogerse a una terminación anticipada y que fue la fiscal quien la 'estaría induciendo'.

De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, Wanda Del Valle habría ofrecido 40.000 dólares por asesinar al coronel Víctor Revoredo, quien iba tras los pasos de su entonces pareja 'Maldito Cris'. Actualmente, 'La Bebecita del Crimen' permanece en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, desde donde exclama: "Soy buena madre, no quiero que mi hijo llegue a esta situación y quisiera estar ahí para guiarlo".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.