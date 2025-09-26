HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Se ubica en Arequipa, tiene casi 200 años y es la única que aparece en el top 5 Sunedu de las mejores universidades públicas del Perú

El reciente informe de Sunedu contempla a las 39 principales universidades públicas del Perú, entre las cuales se encuentran la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras casas de estudio en diversas regiones del país.

UNSA es la unica universidad de Arequipa en el top 5 de Sunedu
UNSA es la unica universidad de Arequipa en el top 5 de Sunedu | Composición LR | UNSA

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dio a conocer este martes 23 de septiembre el Ranking Universitario incluido en su IV Informe Bienal 2021-2022, el cual resalta el rendimiento académico de las universidades peruanas. El informe evalúa a las instituciones de educación superior a partir de un análisis profundo de indicadores y tendencias.

En este sentido, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), con casi 200 años de historia, se posiciona como la única casa de estudios de provincia en el top 5 del ranking de universidades públicas del Perú, reafirmando su calidad académica y liderazgo regional según el informe de Sunedu.

UNSA en el top 5 de Sunedu de universidades públicas

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) fue fundada por el libertador Simón Bolivar el 11 de noviembre de 1828, con el nombre de la Universidad del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa; recién en 1832, fue reconocida como institución de instrucción superior por el presidente Orbegoso, estableciendo que podía graduar en cuatro facultades: Teología, Jurisprudencia, Medicina, y Filosofía. 

Actualmente, la UNSA cuenta con 17 facultades, las cuales son: Facultad de Ingeniería de Procesos; Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; Facultad de Geología, Geofísica y Minas; Facultad de Ciencias Naturales y Formales; Facultad de Arquitectura; Facultad de Ciencias Biológicas; Facultad de Medicina; Facultad de Enfermería; Facultad de Agronomía; Facultad de Ciencias Contables y Financieras; Facultad de Economía; Facultad de Derecho; Facultad de Ciencias Histórico Sociales; Facultad de Psicología, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación; Facultad de Filosofía y Humanidades; Facultad de Administración; y Facultad de Educación, y aproximadamente 60 carreras profesionales.

Ranking Sunedu de mejores universidades públicas

De acuerdo al reciente ranking de la Sunedu, estas son las mejores universidades públicas del país:

  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  • Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
  • Universidad Nacional de Ingeniería
  • Universidad Nacional Agraria La Molina
  • Universidad Nacional de Trujillo
  • Universidad Nacional Federico Villarreal
  • Universidad Nacional de Moquegua
  • Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  • Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  • Universidad Nacional del Altiplano

La lista completa de 39 universidades públicas y 43 insituciones privadas se encuentra en la página web de Sunedu.

