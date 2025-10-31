HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana impone cadena perpetua a Pedro Huamán Troncos por violación sexual de una menor de 13 años en Ayabaca.

El fallo se basa también en la grabación de la entrevista en Cámara Gesell. Fuente: Difusión.
El fallo se basa también en la grabación de la entrevista en Cámara Gesell. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana dictó la máxima pena de cadena perpetua al ayabaquino Pedro Huamán Troncos al hallarlo culpable en calidad de autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de una menor de trece años que fue ultrajada detrás de la institución educativa del distrito de Ayabaca.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyn Gutiérrez consideraron para emitir su adelanto de fallo el certificado médico legal de la agraviada, así como el informe del psicólogo forense que establece afectación psicológica, debido a hechos violento de tipo sexual, inestabilidad y nivel de ansiedad y depresión moderada. Así como la grabación de entrevista única en Cámara Gesell de la agraviada.

Según la acusación fiscal los hechos se registraron el 02 de enero del 2022 en horas de la tarde cuando la mamá de la agraviada que había estado en su chacra regresó a su casa a ver a sus hijos menores. Al no encontrar a su hija mayor la fue a buscar, visibilizando en forma flagrante al acusado abusando de su hija, en la parte posterior de una escuela en el sector de Olleros, el cual se dio a la fuga ante la impotencia de su madre que lo denunció en la comisaría del sector.

Cabe precisar que el juzgado Colegiado ha dispuesto las órdenes inmediatas de ubicación y captura a nivel nacional del sentenciado quien en la etapa de investigación preparatoria y control de acusación nunca declaró, por lo que el proceso lo ha estado llevando como reo libre. El órgano jurisdiccional dispuso también el pago de veinte mil soles por concepto de reparación civil.

