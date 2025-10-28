Balacera en San Andrés deja un herido: atacan camioneta vinculada a la minería en Pataz

Conductor presenta una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Foto: composición LR.

Momentos de pánico se vivieron durante la madrugada en la urbanización San Andrés, luego de que se reportara una feroz balacera frente al edificio Living, ubicado en la cuadra tres de la calle San Martín, en Trujillo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Central de Cámaras de Videovigilancia Comunitaria de San Andrés alertó, a las 01:35 a. m., sobre un intercambio de disparos en la zona, lo que motivó la inmediata movilización de patrulleros policiales hacia el lugar.

Vecinos del sector aterrorizados por lo vivido informaron a la Policía haber escuchado entre 25 y 30 disparos de arma de fuego.

Las primeras investigaciones señalan que las víctimas serían hombres vinculados a actividades de minería, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser, color blanco perla, con placa T7W-432.

Según testigos, fueron interceptados por un automóvil plateado desde el cual los atacantes dispararon contra la luna del parabrisas donde se encontraba el chofer y un agente de seguridad del minero a quien habría estado dirigido el ataque. Cómo consecuencia, el chofer resultó herido del hombro izquierdo, por lo cual fue llevado inmediatamente al centro de salud más cercano.

Se hizo la consulta vehicular de la placa el cual registra el nombre de Luis Chacón Centurión. Según registro policial, hace 7 meses la combi donde se trasladaban los trabajadores de su concesión minera en Pataz fue atacada dejando dos fallecidos.