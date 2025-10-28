HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Sociedad

Balacera en San Andrés deja un herido: atacan camioneta vinculada a la minería en Pataz

Hace 7 meses, el mismo vehículo habría sido atacado dejando dos fallecidos.

Conductor presenta una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo.
Conductor presenta una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Foto: composición LR.

Momentos de pánico se vivieron durante la madrugada en la urbanización San Andrés, luego de que se reportara una feroz balacera frente al edificio Living, ubicado en la cuadra tres de la calle San Martín, en Trujillo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Central de Cámaras de Videovigilancia Comunitaria de San Andrés alertó, a las 01:35 a. m., sobre un intercambio de disparos en la zona, lo que motivó la inmediata movilización de patrulleros policiales hacia el lugar.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Rescatan a 15 personas secuestradas tras explosiones y enfrentamientos en mina de Pataz

lr.pe

Vecinos del sector aterrorizados por lo vivido informaron a la Policía haber escuchado entre 25 y 30 disparos de arma de fuego.

Las primeras investigaciones señalan que las víctimas serían hombres vinculados a actividades de minería, quienes se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser, color blanco perla, con placa T7W-432.

Según testigos, fueron interceptados por un automóvil plateado desde el cual los atacantes dispararon contra la luna del parabrisas donde se encontraba el chofer y un agente de seguridad del minero a quien habría estado dirigido el ataque. Cómo consecuencia, el chofer resultó herido del hombro izquierdo, por lo cual fue llevado inmediatamente al centro de salud más cercano.

Se hizo la consulta vehicular de la placa el cual registra el nombre de Luis Chacón Centurión. Según registro policial, hace 7 meses la combi donde se trasladaban los trabajadores de su concesión minera en Pataz fue atacada dejando dos fallecidos.

Notas relacionadas
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

LEER MÁS
Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre? Esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre? Esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

Robo masivo en Ayacucho: cinco buses interprovinciales fueron asaltados por delincuentes en plena carretera de madrugada

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025