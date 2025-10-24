Excelencia organizacional: institución obtiene el sello Great Place to Work

Confianza, bienestar y colaboración hacen del trabajo un espacio seguro para el colaborador. Pero, ¿qué garantiza que una organización cumpla con tales parámetros?

Para ello, existe el sello Great Place to Work (GPTW)—reconocida internacionalmente como símbolo de excelencia organizacional—otorgado a aquellas organizaciones que valoran el talento humano para conseguir los objetivos generales. Y hoy, la Universidad César Vallejo recibe este reconocimiento.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

UCV recibe reconocimiento de Great Place to Work

Considerando dimensiones clave como el respeto (75 %), credibilidad (78 %), imparcialidad (73 %), camaradería (81 %) y orgullo (85 %), la institución superó ampliamente el mínimo de aprobación del 70%.

“Como parte de nuestro proceso de certificación, evaluamos toda la experiencia que tiene el colaborador a lo largo de los diferentes puntos de contacto dentro de su permanencia en la organización. Sobre todo que estén en un ecosistema de confianza para con los líderes con los que se trabaja”, acotó Katherine Rodríguez, gerenta de operaciones de GPTW.

Estos resultados—evaluados mediante encuestas anónimas—reflejan la confianza de los colaboradores para con la organización.

Sello de confianza basado en la voz de los colaboradores

Obtener este sello internacional forma parte de un indicador para el área de Gestión del Talento Humano. Con los datos proporcionados por GPTW, se seguirá fortaleciendo las políticas de bienestar, reconocimiento y desarrollo profesional.

“Es un reconocimiento externo, pero también el reflejo de una cultura organizacional sólida, humana y comprometida. Es el resultado de años de trabajo colectivo, de decisiones acertadas, de liderazgo con propósito y sobre todo del compromiso de cada uno de ustedes”, añade Dr. Carlos País Vera, director de Gestión del Talento Humano.

Ceremonia de entrega se dio en el campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo. Fuente: Difusión.

Ceremonia de entrega junto al equipo de trabajo

La entrega oficial de la certificación Great Place to Work se realizó el pasado 20 de octubre en el campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo. En el evento participaron autoridades universitarias, representantes de Great Place to Work Perú y colaboradores de la institución.

“Gracias a todos por su cariño y su respeto. Estoy super orgullosa de ser parte de esta gran familia vallejiana”, mencionó Gisela Collantes Rodríguez, auxiliar de Infraestructura y Servicios Generales.

Con esta distinción, la UCV se posiciona entre las universidades peruanas que destacan por su cultura laboral basada en la confianza y respeto. Consolidándose como un espacio de innovación educativa, conoce más sobre sus programas académicos aquí: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado

[CONTENIDO PATROCINADO]