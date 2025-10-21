HOYSuscripcion LR Focus

Publirreportajes

Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

Esta certificación reconoce su sólida cultura de confianza, respeto y orgullo institucional; además, destaca su compromiso con el bienestar de sus colaboradores.

La gerente de Operaciones de GPTW elogió la cultura organizacional de la UCV. Fuente: Difusión.
La gerente de Operaciones de GPTW elogió la cultura organizacional de la UCV. Fuente: Difusión.

La excelencia se mide más allá de las aulas, se mide en el ambiente donde nace el talento. La Universidad César Vallejo (UCV) ha sido reconocida con la certificación internacional Great Place to Work (GPTW), una de las distinciones más prestigiosas del mundo laboral, que la ubica entre las universidades peruanas con mejor clima organizacional y cultura basada en el respeto.

Durante la ceremonia de reconocimiento, el Dr. César Acuña Peralta, fundador de la Universidad César Vallejo, expresó su gratitud hacia toda la comunidad vallejiana. “Somos el mejor lugar para trabajar y lo demostramos día a día con hechos. Esta certificación ratifica que la UCV es una excelente institución y el alma de la misma son los trabajadores, quienes están comprometidos con la universidad”.

La certificación fue otorgada tras un riguroso proceso que incluyó encuestas anónimas a los colaboradores de la UCV, quienes evaluaron aspectos clave como el respeto (75 %), credibilidad (78 %), imparcialidad (73 %), camaradería (81 %) y orgullo (85 %). Estos resultados superaron ampliamente el umbral mínimo del 70 % exigido por la organización internacional.

Una cultura que pone a las personas en el centro

Por su parte, Katherine Rodríguez, gerente de Operaciones de Great Place to Work, destacó el valor de este logro: “Hoy no solo celebramos un reconocimiento, sino una cultura y una forma de trabajar que pone a las personas en el centro y que entiende que el talento se cultiva con respeto, propósito y confianza”.

Rodríguez añadió que la UCV ha logrado construir un entorno donde el trabajo trasciende lo laboral. “La certificación reconoce cada gesto de liderazgo auténtico, cada espacio de escucha y la oportunidad para crecer. La UCV ha demostrado que es posible construir una organización donde el trabajo se convierte en vocación y el equipo en comunidad”, expresó.

Un logro compartido en todos los campus

Asimismo, el Dr. Carlos País Vera, director de Gestión del Talento Humano (GTH), mencionó que “obtener el GPTW es un reconocimiento externo, pero también el reflejo de una cultura organizacional sólida, humana y comprometida. Este es el logro de todos, desde quienes están en primera línea atendiendo a nuestros estudiantes hasta quienes, desde la parte administrativa y académica, hacen que la universidad avance cada día”.

El reconocimiento GPTW valida las buenas prácticas de gestión del talento en la UCV e impulsa una cultura que prioriza el desarrollo humano, la empatía y la mejora continua. Cada logro refleja el compromiso de la institución por mantener un entorno donde cada colaborador se sienta valorado y motivado a seguir creciendo.

[PUBLIRREPORTAJE]

