UCV firma convenio con Google para impulsar certificaciones internacionales en tecnología e IA

La creación de un laboratorio Google en la UCV proporcionará acceso a tecnología de vanguardia. Fuente: Difusión.

La creación de un laboratorio Google en la UCV proporcionará acceso a tecnología de vanguardia. Fuente: Difusión.

En los últimos años, la educación en el Perú se enfrenta a un reto mayor: preparar a jóvenes capaces de competir en un mundo cada vez más tecnológico. Hoy, la Universidad César Vallejo (UCV) y Google marcan un hito al unir esfuerzos en un convenio que permitirá a miles de estudiantes y docentes acceder a certificaciones internacionales en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y cloud computing.

Una alianza que confía en el talento joven

El fundador de la UCV, César Acuña, señaló que este convenio representa un paso decisivo en la preparación de los estudiantes para un futuro digital. Recordó que hace 45 años comenzó con una academia preuniversitaria y destacó que toda alianza se sustenta en la confianza, agradeciendo a Google por depositarla en la Universidad César Vallejo.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Acuña subrayó que los principales beneficiados serán los más de 200 mil estudiantes de la institución, al señalar que este acuerdo impulsa su desarrollo y los prepara para convertirse en los futuros líderes del país.

¿Qué beneficios trae este convenio?

Según explicó Kelly Acuña, gerenta de Administración y Finanzas de la UCV, el acuerdo permitirá que alumnos y docentes accedan a una plataforma de Google con programas especializados en tecnología de vanguardia. “Los chicos van a poder capacitarse, certificarse también en programas de IA y los profesores tendrán mejores recursos para enseñar”, señaló.

Además, destacó la creación de un laboratorio de Google dentro de la universidad: “Tenemos la zona de realidad virtual, las impresoras 3D, espacios de trabajo colaborativo e investigación. La idea es que los chicos vengan aquí y aprovechen todo tipo de tecnología, aprendiendo en compañía.”

UCV rumbo a un reconocimiento global

La universidad busca consolidarse como la primera Google Reference University en el Perú, una distinción que validaría su liderazgo en transformación digital. “Esperamos confirmarlo en abril. Para la universidad y para nuestros estudiantes sería una gran satisfacción demostrar que aquí se forman jóvenes que con esfuerzo logran salir adelante”, precisó Kelly.

Por su parte, Alessandro Leal, director de Google for Education para América del Sur, reafirmó su compromiso: “La idea es que los alumnos tengan un futuro maravilloso y que los maestros puedan ahorrar tiempo para dedicarse a lo que hacen mejor: enseñar.”

Google y UCV: un hito en la educación superior peruana

Con este convenio, la Universidad César Vallejo se posiciona como pionera en la incorporación de herramientas digitales de última generación, acercando la tecnología a sectores que tradicionalmente no han tenido acceso a estos recursos.

“Hoy marcamos un hito importante en acercarle a todos los jóvenes y docentes la tecnología que siempre han merecido conectar”, concluyó Kelly.

Con esta alianza, la UCV reafirma su compromiso de brindar una educación conectada con las demandas del mundo actual, apostando por una formación que transforma vidas y abre nuevas oportunidades para los jóvenes peruanos.

[CONTENIDO PATROCINADO]