HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Cusco: Absuelven a 10 comuneros de Urinsaya que protestaron contra minera Las Bambas

Tras cinco años de proceso, se reconoció su inocencia de 8 defensores y 2 defensoras ambientales, decisión que establece un precedente importante contra la criminalización y estigmatización que enfrentan quienes defienden sus territorios de la contaminación causada por poderosas empresas mineras en Perú.

Ocho defensores y dos defensoras absueltos luego de 5 años de proceso.
Ocho defensores y dos defensoras absueltos luego de 5 años de proceso.

La angustia, la indignación y la impotencia asoma, en el rostro de Roger Choqueccota Qquehue cuando habla de los cinco años que duró el proceso penal en el que ahora él y otros 9 ambientalistas han resultado absueltos. Contiene las lágrimas mientras cuenta fue este tiempo desde que, en 2020, los acusaron por un delito que no cometió.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco reconoció la inocencia de ocho defensores y dos defensoras ambientales de la comunidad de Urinsaya (Espinar), señalados injustamente del supuesto secuestro de un agente de seguridad de la empresa que prestaba servicios a la minera Las Bambas.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La injusta acusación se dio tras participar en una protesta pacífica realizada el 30 de enero de 2020, en rechazo a la contaminación causada por los cientos de camiones de la minera que atraviesan diariamente su territorio.

PUEDES VER: Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

lr.pe

Este fallo confirma la falta de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía de Espinar. En la audiencia de emisión de la sentencia, el Juzgado, presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andia, afirmó que no puede considerar probado un hecho por especulaciones, pues todo debe estar debidamente acreditado.

Además, señaló que incluso tres de los acusados no estaban en el lugar de los hechos y que no existe constancia de ningún acto violento por parte de los acusados. 

Durante el juicio, la persona que supuestamente denunció el secuestro negó haber presentado la denuncia y afirmó no reconocer su firma en el acta policial; lo que sugiere que la acusación pudo haber sido fabricada para silenciar a las y los defensores. 

Roger Choqueccota se mostró satisfecho ante la sentencia: “Después de cinco años de angustia para nuestras familias y la comunidad, la justicia por fin reconoce nuestra inocencia. Es un triunfo para toda la comunidad”. 

Por su parte, Katherine Páucar, abogada de EarthRights International (ERI) que representa a tres de las personas acusadas, señaló: “Celebramos este fallo emitido con justicia, que reconoce la criminalización que sufren quienes defienden el ambiente y sus comunidades frente a los abusos de las empresas mineras en el Perú”.

Esta decisión representa un paso importante, y también un precedente legal, hacia el respeto y la garantía del derecho a la protesta pacífica por parte del Poder Judicial.

PUEDES VER: Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

lr.pe

“Hacemos un llamado a la Fiscalía para que se abstenga de apelar esta decisión y, de esta manera, ponga fin al daño provocado por este largo proceso judicial, que afectó la economía y, la salud mental de los acusados y sus familias. La Fiscalía debe estar del lado de la justicia y no interponer recursos para obstaculizarla”, concluyó Páucar.

EarthRights International (ERI) es una organización internacional sin fines de lucro que desde 1995, combina el poder de la ley con el poder de las personas para defender los derechos humanos y el medio ambiente.

 En América Latina, ERI acompaña a comunidades campesinas e indígenas, así como a personas defensoras del ambiente y el territorio, frente a abusos de empresas, y Estados. Con presencia en Perú desde 2011, impulsa litigios estratégicos y programas de formación para fortalecer la resiliencia de las comunidades y exigir justicia frente a la crisis climática y la vulneración de derechos.

Notas relacionadas
Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

LEER MÁS
Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

LEER MÁS
Además de la crisis en Machu Picchu, ¿por qué Cusco vive una recesión económica?

Además de la crisis en Machu Picchu, ¿por qué Cusco vive una recesión económica?

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia publicado en El Peruano

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Sociedad

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025