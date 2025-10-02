Premios Summum 2025: Estos son los dos restaurantes que no estan en Lima y que entraron al top 20 de los mejores del Perú

En la última edición de los Premios Summum 2025, llevada a cabo el 30 de septiembre, uno de los galardones gastronómicos más prestigiosos del país, se reveló la lista de "Los 20 mejores restaurantes del Perú". Aunque la mayoría de espacios reconocidos pertenecen a Lima, el ranking también incluyó propuestas regionales que resaltan la diversidad culinaria nacional.

Entre ellas figuran Chicha, ubicado en Arequipa y que alcanzó el puesto 19, y La Patarashca, en Tarapoto, que se ubicó en el lugar 20 con una propuesta que reivindica los sabores de la Amazonía y el uso de ingredientes propios de la selva. Su presencia en la lista confirma que la excelencia gastronómica peruana se expande más allá de la capital y que las cocinas regionales tienen cada vez mayor protagonismo.

Presencia regional en los Premios Summun 2025

En el top 20 de los mejores restaurantes del país también destacan La Patarashca, el ícono de la selva peruana que acumula más de 30 años de trayectoria bajo el liderazgo de la chef Elia García, embajadora de la gastronomía amazónica, cuya carta mezcla recetas ancestrales e innovación con insumos de la despensa amazónica, y Chicha, en Arequipa, que reivindica la cocina regional al poner en valor insumos, cultura y técnicas locales con respeto a productos y productores, reconociendo la rica sabiduría culinaria arequipeña.

¿Qué otros nombres integran la lista de los mejores restaurantes del país, según Summum 2025?

Según los Premios Summum 2025, el listado de los 20 mejores restaurantes del Perú estuvo encabezado por Astrid & Gastón, seguido de reconocidos espacios limeños y regionales que reflejan la diversidad y riqueza de la gastronomía nacional.

Estos son los 20 mejores restaurantes del Perú según Summum 2025: