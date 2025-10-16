HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Sociedad

Pescadores artesanales y personal de la PNP se enfrentan en playa de Chorrillos durante desalojo

Un violento enfrentamiento ocurrió en la playa Pescadores donde varios pescadores resultaron heridos. Las cámaras de seguridad registraron el incidente en horas de la mañana.

Desalojan a pescadores artesanales en Chorrillos. Foto: Municipalidad de Chorrillos
Desalojan a pescadores artesanales en Chorrillos. Foto: Municipalidad de Chorrillos | Municipalidad de Chorrillos

Un enfrentamiento se registró en la madrugada del último miércoles en la playa Pescadores, en el distrito de Chorrillos, luego de que un grupo de pescadores artesanales se enfrentara con efectivos de la PNP y de la Municipalidad por desalojo. El incidente dejó varios heridos, entre ellos agentes de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con información oficial, alrededor de 60 personas, que se identificaron como pescadores, habrían trepado el muro que separa la zona de playa del área recuperada por la comuna, donde se encuentran estacionamientos, alamedas y módulos de emprendedores. El ingreso habría ocurrido cerca de las 6:00 a. m., siendo registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La Municipalidad informó a La República que el espacio (de más de 15 mil metros cuadrados) forma parte del proyecto “Patio de Comidas y Zona Recreativa Pescadores”, iniciativa que busca la formalización de actividades comerciales y la promoción del turismo.

PUEDES VER: Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

lr.pe

Pescadores denuncian excesos durante intervención policial

Por su parte, representantes del grupo de pescadores denunciaron que durante la madrugada fueron víctimas de un operativo violento. Según ellos, la intervención policial se realizó sin previo aviso y mientras se encontraban realizando sus actividades de manera pacífica. En redes sociales difundieron imágenes y videos en los que se observan enfrentamientos entre los agentes y algunos de los presentes.

Los pescadores cuestionaron la legitimidad de las acciones municipales y sostienen que el terreno les pertenece por derecho histórico, al haber desarrollado allí sus labores desde hace décadas. Además, señalaron que el conflicto se agudizó tras los recientes cambios en la administración distrital.

Durante el altercado, personal de Seguridad Ciudadana resultó con lesiones, por lo que se solicitó la intervención de la Policía Nacional. Los agentes acudieron al lugar para restablecer el orden y verificar los daños en la zona.

PUEDES VER: JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

lr.pe

Autoridades investigan los hechos

La Municipalidad de Chorrillos confirmó que brindará apoyo legal al personal agredido y que coordina con la Policía Nacional para identificar a los responsables de los disturbios. Por su parte, los pescadores evalúan presentar denuncias por presunto abuso de autoridad.

El enfrentamiento se da en un contexto de tensiones políticas en el distrito y de disputas por la administración de espacios públicos en la franja costera. Las autoridades locales no descartan convocar una mesa de diálogo para evitar nuevos episodios de violencia en playa Pescadores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

LEER MÁS
Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

LEER MÁS
¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025