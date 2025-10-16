Un enfrentamiento se registró en la madrugada del último miércoles en la playa Pescadores, en el distrito de Chorrillos, luego de que un grupo de pescadores artesanales se enfrentara con efectivos de la PNP y de la Municipalidad por desalojo. El incidente dejó varios heridos, entre ellos agentes de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con información oficial, alrededor de 60 personas, que se identificaron como pescadores, habrían trepado el muro que separa la zona de playa del área recuperada por la comuna, donde se encuentran estacionamientos, alamedas y módulos de emprendedores. El ingreso habría ocurrido cerca de las 6:00 a. m., siendo registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

La Municipalidad informó a La República que el espacio (de más de 15 mil metros cuadrados) forma parte del proyecto “Patio de Comidas y Zona Recreativa Pescadores”, iniciativa que busca la formalización de actividades comerciales y la promoción del turismo.

Pescadores denuncian excesos durante intervención policial

Por su parte, representantes del grupo de pescadores denunciaron que durante la madrugada fueron víctimas de un operativo violento. Según ellos, la intervención policial se realizó sin previo aviso y mientras se encontraban realizando sus actividades de manera pacífica. En redes sociales difundieron imágenes y videos en los que se observan enfrentamientos entre los agentes y algunos de los presentes.

Los pescadores cuestionaron la legitimidad de las acciones municipales y sostienen que el terreno les pertenece por derecho histórico, al haber desarrollado allí sus labores desde hace décadas. Además, señalaron que el conflicto se agudizó tras los recientes cambios en la administración distrital.

Durante el altercado, personal de Seguridad Ciudadana resultó con lesiones, por lo que se solicitó la intervención de la Policía Nacional. Los agentes acudieron al lugar para restablecer el orden y verificar los daños en la zona.

Autoridades investigan los hechos

La Municipalidad de Chorrillos confirmó que brindará apoyo legal al personal agredido y que coordina con la Policía Nacional para identificar a los responsables de los disturbios. Por su parte, los pescadores evalúan presentar denuncias por presunto abuso de autoridad.

El enfrentamiento se da en un contexto de tensiones políticas en el distrito y de disputas por la administración de espacios públicos en la franja costera. Las autoridades locales no descartan convocar una mesa de diálogo para evitar nuevos episodios de violencia en playa Pescadores.

