Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Sociedad

Lambayeque: alumnos de la UNPRG toman la universidad para exigir la apertura del comedor estudiantil

El reclamo no solo busca que el servicio se ponga en marcha nuevamente, sino, que más estudiantes tengan la oportunidad de acceder.


Protesta inició a las 4 de la mañana cuando alumnos colocaron cadenas y carteles en las puertas de ingreso.
Protesta inició a las 4 de la mañana cuando alumnos colocaron cadenas y carteles en las puertas de ingreso. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República.

Durante la madrugada de este lunes 13 de octubre, un grupo de aproximadamente 50 alumnos tomaron el campus de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque para exigir que se reinicie el funcionamiento del comedor estudiantil, inoperativo desde hace 2 semanas.

lr.pe

Toma de la universidad

A las 4 a.m. los jóvenes treparon las rejas de la puerta principal de esta casa de estudios en la avenida Juan XXIIV y, tras negociar con los vigilantes, impusieron control del acceso de compañeros, docentes y administrativos con la colocación de cadenas y carteles con el detalle de sus exigencias. Alumnos y trabajadores se quedaron en la calle como consecuencia de esta medida.

El dirigente Jonner Santisteban explicó que al problema de la inoperatividad del comedor se suma que más de 600 universitarios, entre ellos muchos 'cachimbos', no pueden acceder al servicio alimentario pese a cumplir con los requisitos. El vocero apuntó que esto se debería a una mala previsión administrativa en el marco del cambio de la concesionaria, que los perjudica económicamente.

Alumnos y docentes no pudieron ingresar a la casa de estudios. Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Alumnos y docentes no pudieron ingresar a la casa de estudios. Foto: Emmanuel Moreno / La República.

"Nuestros compañeros que vienen de lejos y muchas veces solo tienen para pagar un cuarto se han visto obligados a cocinar o ir a comprar un menú todos estos días. La UNPRG tiene presupuesto, pero estamos pagando el precio de una gestión inadecuada", expresó el joven dirigente.

Levantan medida

Tras una reunión entre autoridades y estudiantes, se conoció durante la tarde de este lunes que la medida de lucha fue levantada. Entre los principales acuerdos a los que se arribaron es que el comedor volverá a operar desde el 27 de octubre, una vez que se concluya la contratación directa, y que los cachimbos también podrán postular para comensales.

Medida de lucha fue levantada bajo la promesa de que el comedor vuelva a operar el 27 de octubre. Fuente: Difusión.

Medida de lucha fue levantada bajo la promesa de que el comedor vuelva a operar el 27 de octubre. Fuente: Difusión.

