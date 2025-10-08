'Raíz': la película en quechua sobre la niñez, el fútbol y una comunidad amenazada por la minería

Es octubre de 2017. Feliciano, un niño pastor de alpacas, espera la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018. Los partidos previos los siguió gracias a una radio mientras caminaba a 4.500 metros sobre el nivel del mar. En paralelo, sus padres se organizan para una asamblea de la comunidad que lucha contra la minería. “Tu padre es un mentiroso”, le dice a uno de sus amigos que ha dejado el pueblo para mudarse a la ciudad con su familia, que ahora trabaja para una empresa minera.

Raíz, premiada en el Festival de Berlín, ingresa a la cartelera comercial. La idea original fue de Annemarie Gunkel, quien escribió el guion con Alicia Quispe. “Caminando a las afueras de la ciudad, por Sacsayhuamán, ve a dos niños tratando de sintonizar el partido, pastores de ovejas. En el mismo momento, en la Plaza de Armas, en el Cusco, se había armado una pantalla gigante para la transmisión y ahí partió un poco la idea”, comentó el director Franco García Becerra en la conferencia de prensa de ayer. “Ella tiene relación con esta zona y conoce los problemas que hay”.

En 90 minutos, la película nos recuerda cómo el fútbol unió al país, pero también cómo las problemáticas y las brechas no terminaron. “La historia básicamente contrapone este sueño, esta idea, esta visión de un niño y cómo se ve enfrentado a lo que llamaríamos el problema de los adultos, por así decirlo. Entonces, es cómo la niñez se ve afectada ante una problemática social. Esto es una ficción, pero es universal en Latinoamérica y en el resto del mundo. Existe una amenaza, de hecho, en muchas zonas, pero sí para este tipo de actividad extractivista, ya sea la deforestación, la minería, etcétera. Creo que siempre la niñez es la que está afectada, la que no vemos. Creo que es eso, transmitir esta sensación a través de la mirada de un niño”.

Alberth Merma interpreta a Feliciano y ha ganado premios como mejor actor en los festivales de China y Turquía. El guion requería que estuviera acompañado de una alpaca y de un perro. Ambos son sus mascotas en la vida real. “Yo me siento muy orgulloso de haber ganado. Es algo muy importante para mí como actor, digamos, soy el primer actor de mi distrito de Ocongate. Y eso me identifica como alguien que está representando a su distrito y a su provincia, que es Quispicanchis”. Raíz ganó los fondos del Ministerio de Cultura y se pudo realizar en tres semanas y 17 días. Es la primera película para Alberth Merma y para la mayor parte del elenco. Se estrenará el 16 de octubre tras su preestreno en Ocongate.