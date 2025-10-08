HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre     
Cine y series

'Raíz': la película en quechua sobre la niñez, el fútbol y una comunidad amenazada por la minería

La película peruana premiada en el Festival de Berlín narra los meses previos a Rusia 2018 desde la mirada de un niño que espera la clasificación y ve cómo su comunidad lucha contra la minería.

Escena de Alberth Merma.
Escena de Alberth Merma. | Difusión.

Es octubre de 2017. Feliciano, un niño pastor de alpacas, espera la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018. Los partidos previos los siguió gracias a una radio mientras caminaba a 4.500 metros sobre el nivel del mar. En paralelo, sus padres se organizan para una asamblea de la comunidad que lucha contra la minería. “Tu padre es un mentiroso”, le dice a uno de sus amigos que ha dejado el pueblo para mudarse a la ciudad con su familia, que ahora trabaja para una empresa minera.

      Raíz, premiada en el Festival de Berlín, ingresa a la cartelera comercial. La idea original fue de Annemarie Gunkel, quien escribió el guion con Alicia Quispe. “Caminando a las afueras de la ciudad, por Sacsayhuamán, ve a dos niños tratando de sintonizar el partido, pastores de ovejas. En el mismo momento, en la Plaza de Armas, en el Cusco, se había armado una pantalla gigante para la transmisión y ahí partió un poco la idea”, comentó el director Franco García Becerra en la conferencia de prensa de ayer. “Ella tiene relación con esta zona y conoce los problemas que hay”.

PUEDES VER: Tito Catacora: "El ataque ha sido al cine regional. Quieren un pueblo que calle"

lr.pe

En 90 minutos, la película nos recuerda cómo el fútbol unió al país, pero también cómo las problemáticas y las brechas no terminaron. “La historia básicamente contrapone este sueño, esta idea, esta visión de un niño y cómo se ve enfrentado a lo que llamaríamos el problema de los adultos, por así decirlo. Entonces, es cómo la niñez se ve afectada ante una problemática social. Esto es una ficción, pero es universal en Latinoamérica y en el resto del mundo. Existe una amenaza, de hecho, en muchas zonas, pero sí para este tipo de actividad extractivista, ya sea la deforestación, la minería, etcétera. Creo que siempre la niñez es la que está afectada, la que no vemos. Creo que es eso, transmitir esta sensación a través de la mirada de un niño”.

Alberth Merma interpreta a Feliciano y ha ganado premios como mejor actor en los festivales de China y Turquía. El guion requería que estuviera acompañado de una alpaca y de un perro. Ambos son sus mascotas en la vida real. “Yo me siento muy orgulloso de haber ganado. Es algo muy importante para mí como actor, digamos, soy el primer actor de mi distrito de Ocongate. Y eso me identifica como alguien que está representando a su distrito y a su provincia, que es Quispicanchis”. Raíz ganó los fondos del Ministerio de Cultura y se pudo realizar en tres semanas y 17 días. Es la primera película para Alberth Merma y para la mayor parte del elenco. Se estrenará el 16 de octubre tras su preestreno en Ocongate.

Notas relacionadas
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘El juego del calamar 3’: horarios de estreno, reparto y todo sobre le final de 'Squid Game'

‘El juego del calamar 3’: horarios de estreno, reparto y todo sobre le final de 'Squid Game'

LEER MÁS
“Maleficio” se inspira en una historia real: conoce los hechos detrás del film de terror

“Maleficio” se inspira en una historia real: conoce los hechos detrás del film de terror

LEER MÁS
Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller”

Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller”

LEER MÁS
¿‘Los feos’ tendrá segunda parte? Esto es lo que se sabe sobre la posible secuela de la película con Joey King

¿‘Los feos’ tendrá segunda parte? Esto es lo que se sabe sobre la posible secuela de la película con Joey King

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Cine y series

Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller”

‘El Conjuro 4’ hace historia en Perú y se convierte en la película de terror más vista de todos los tiempos

Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025