HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
Sociedad

Poder Judicial de Lima Norte resuelve en menos de 18 días apelaciones en procesos de alimentos en favor de menores

Antes demoraban hasta 365 días, pero ahora, la sentencia definitiva se emite en tiempo récord gracias a novedoso sistema que agiliza atención, informó el Poder Judicial de Lima Norte.

Juzgados de Familia de Lima Norte resuelven apelaciones en procesos de alimentos en menos de 18 días a favor de niños, niñas y adolescentes
Juzgados de Familia de Lima Norte resuelven apelaciones en procesos de alimentos en menos de 18 días a favor de niños, niñas y adolescentes

Los Juzgados de Familia de Lima Norte vienen resolviendo apelaciones de procesos de alimentos en menos de 18 días, garantizando justicia rápida a favor de niños, niñas y adolescentes. Anteriormente, estos procesos podían tardar hasta 365 días para la emisión de la sentencia definitiva.

Así informó la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, liderada por doctor Juan Carlos Santillán Tuesta,

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Puede ir a la cárcel un deudor de pensión alimenticia si se fue del Perú? Esto dicen los expertos tras condena del PJ

lr.pe

Este logro ha sido posible gracias a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, lo que ha permitido simplificar y agilizar la atención de los casos en segunda instancia.

Con esta solución corporativa, los casos judiciales de alimentos que llegan a apelación en segunda instancia son resueltos con celeridad y eficacia, emitiéndose en muchos casos la sentencia definitiva que fija el monto de la pensión de alimentos, garantizando protección inmediata a los menores.

Corte recibe reconocimiento

La buena práctica denominada “Procesos Judiciales de Alimentos admitidos, en vía proceso único elevados en apelación de sentencias ante los Juzgados de Familia de segunda instancia” se aplica actualmente en los juzgados de Familia de Independencia, asegurando la eficiencia, cumplimiento de notificaciones, realización de audiencias y emisión de sentencias en tiempo récord.

Esta iniciativa comenzó en 2022 con el Cuarto Juzgado de Familia, a cargo del doctor Jorge Johan Pariasca Martínez, y ha sido replicada en los demás juzgados de la sede Marcos Farfán, logrando resultados sostenibles y la mejora continua de la gestión judicial., se informó.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte recibió el reconocimiento de Ciudadano al Día, siendo distinguida con la certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2025, en mérito al compromiso y liderazgo en la promoción de iniciativas que benefician directamente a la ciudadanía.

Las juezas que también aplican esta buena práctica son: Tania Méndez Ancca, María Elisa Zapata Jaén, Fanny Ruth Olascoaga Velarde y Filomena Vargas Típula, a cargo del 1°, 2°, 3° y 6° Juzgado de Familia, respectivamente.

Notas relacionadas
Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ

Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ

LEER MÁS
Alejandro Toledo: Poder Judicial solicita a Estados Unidos ampliar extradición por caso Interoceánica Sur

Alejandro Toledo: Poder Judicial solicita a Estados Unidos ampliar extradición por caso Interoceánica Sur

LEER MÁS
Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: otros dos transportistas quedan heridos

Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: otros dos transportistas quedan heridos

LEER MÁS
El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

LEER MÁS
La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Sociedad

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Capturan a sicario de choferes de transporte público de 17 años en SJL

El 'Monstruo' se refugió en Paraguay usando el nombre de un viejo amigo de Comas con antecedentes policiales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota