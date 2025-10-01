Poder Judicial de Lima Norte resuelve en menos de 18 días apelaciones en procesos de alimentos en favor de menores

Juzgados de Familia de Lima Norte resuelven apelaciones en procesos de alimentos en menos de 18 días a favor de niños, niñas y adolescentes

Juzgados de Familia de Lima Norte resuelven apelaciones en procesos de alimentos en menos de 18 días a favor de niños, niñas y adolescentes

Los Juzgados de Familia de Lima Norte vienen resolviendo apelaciones de procesos de alimentos en menos de 18 días, garantizando justicia rápida a favor de niños, niñas y adolescentes. Anteriormente, estos procesos podían tardar hasta 365 días para la emisión de la sentencia definitiva.

Así informó la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, liderada por doctor Juan Carlos Santillán Tuesta,

Este logro ha sido posible gracias a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, lo que ha permitido simplificar y agilizar la atención de los casos en segunda instancia.

Con esta solución corporativa, los casos judiciales de alimentos que llegan a apelación en segunda instancia son resueltos con celeridad y eficacia, emitiéndose en muchos casos la sentencia definitiva que fija el monto de la pensión de alimentos, garantizando protección inmediata a los menores.

Corte recibe reconocimiento

La buena práctica denominada “Procesos Judiciales de Alimentos admitidos, en vía proceso único elevados en apelación de sentencias ante los Juzgados de Familia de segunda instancia” se aplica actualmente en los juzgados de Familia de Independencia, asegurando la eficiencia, cumplimiento de notificaciones, realización de audiencias y emisión de sentencias en tiempo récord.

Esta iniciativa comenzó en 2022 con el Cuarto Juzgado de Familia, a cargo del doctor Jorge Johan Pariasca Martínez, y ha sido replicada en los demás juzgados de la sede Marcos Farfán, logrando resultados sostenibles y la mejora continua de la gestión judicial., se informó.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte recibió el reconocimiento de Ciudadano al Día, siendo distinguida con la certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2025, en mérito al compromiso y liderazgo en la promoción de iniciativas que benefician directamente a la ciudadanía.

Las juezas que también aplican esta buena práctica son: Tania Méndez Ancca, María Elisa Zapata Jaén, Fanny Ruth Olascoaga Velarde y Filomena Vargas Típula, a cargo del 1°, 2°, 3° y 6° Juzgado de Familia, respectivamente.