Poder Judicial impulsa la ecoeficiencia con inteligencia artificial y gestión ambiental en su III Reunión anual desarrollada en Piura

El presidente de la Corte Superior de Piura, David Correa Castro, inauguró el evento, que reunió a representantes de 35 cortes superiores para discutir la ecoeficiencia en su gestión.

La jornada incluyó ponencias sobre justicia digital y sostenibilidad. Fuente: Difusión.
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre el cumplimiento de las normas y políticas de la gestión de ecoeficiencia, la ciudad de Piura fue sede de la “III Reunión Anual para la Gestión de la Ecoeficiencia en el Poder Judicial”.

Esta actividad se desarrolló durante los días 25 y 26 de setiembre, la misma que estuvo dirigida a los representantes del Comité de Ecoeficiencia del Poder Judicial de las 35 cortes superiores del país.

La inauguración del evento estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Piura, David Correa Castro, donde participó la gerenta de Administración y Finanzas y encargada del Comité de Ecoeficiencia de la Gerencia General, Carmen Ascencio Ormeño, así como del viceministro de Gestión Ambiental, Juan Durand Galindo.

La jornada académica inició con la ponencia del presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, el juez Ulises Yaya Zumaeta, quien expuso el tema "Justicia Digital y Ecoeficiencia: Herramientas de la Inteligencia Artificial al Servicio del Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se abordaron temas como “Prácticas de cultura de ecoeficiencia: ruta hacia la sostenibilidad ambiental” y “Gestión integral de los residuos sólidos aprovechables y RAEE en las instituciones públicas”.

Como parte de esta actividad también se suscribieron actas de compromiso asumidos para la implementación de prácticas ecoeficientes en las cortes superiores del país. Del mismo modo, se llevó a cabo un reconocimiento a las buenas prácticas en gestión de la ecoeficiencia en el Poder Judicial a las Cortes de Piura, Pasco, Cajamarca, Ayacucho y Corte Nacional de Justicia Penal Especializada.

Finalmente, se desarrolló la feria ambiental “ReciclaPJ – Demos una vida útil a nuestros residuos”, donde participaron instituciones como la Municipalidad Provincial de Piura, Centro Juvenil, Senasa, Ministerio Público y otros.

