Judicialidad

Corte de Cajamarca acerca la justicia a Cajabamba con audiencias itinerantes, feria de servicios y mejoramiento de los servicios de justicia de la sede judicial

Se llevaron a cabo cinco audiencias en el camión itinerante de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, facilitando el acceso judicial a la población.

La I Feria Itinerante de Acceso a la Justicia se inauguró en la Plaza de Armas de Cajabamba. Fuente: Difusión.
La I Feria Itinerante de Acceso a la Justicia se inauguró en la Plaza de Armas de Cajabamba. Fuente: Difusión.

Desde las 8:30 a. m., se realizaron cinco audiencias presenciales en el camión itinerante de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, garantizando que la ciudadanía acceda de manera directa y oportuna al servicio judicial.

Posteriormente, se inauguró la I Feria Itinerante de Acceso a la Justicia y Justicia en tu Comunidad, que reunió a diez stands en la Plaza de Armas de Cajabamba, donde diversas instituciones ofrecieron orientación y servicios gratuitos a las personas en situación de vulnerabilidad.

Equipo de trabajo comprometido con llevar la justicia a quién más lo necesita. Fuente: Difusión.

Equipo de trabajo comprometido con llevar la justicia a quién más lo necesita. Fuente: Difusión.

Los stands que brindaron servicios fueron: Equipo Multidisciplinario, Unidad de Servicios Judiciales, Comisión Distrital de Integridad, Juzgado de Paz Letrado de Cajabamba, Policía Nacional del Perú, MINJUS, CEM, Servicios de Salud y Justicia de Paz.

Finalmente, se entregó el mejoramiento de los servicios de justicia de la Sede Judicial de Cajabamba, infraestructura renovada que, desde el 2 de setiembre, está al servicio de la ciudadanía cajabambina.

Stands disponibles en la feria, reafirmando el compromiso con la ciudadanía. Fuente: Difusión.

Stands disponibles en la feria, reafirmando el compromiso con la ciudadanía. Fuente: Difusión.

Palabras del presidente Ricardo Sáenz Pascual:

“El Poder Judicial reafirma su compromiso con Cajabamba, acercando la justicia a cada ciudadano y ofreciendo servicios dignos, accesibles y de calidad para toda la comunidad”, destacó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

