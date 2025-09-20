HOYSuscripcion LR Focus

Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Sociedad

Un nuevo crimen en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 19 de septiembre iban 5.256 crímenes, a los cuales se suma una víctima más en el gobierno de Boluarte: 5.257.

Víctima de última jornada fue acribillada de cinco disparos. Foto: difusión.
Una víctima más se suma a la lista de fallecidos por la ola criminal que azota el país. El asesinato ocurrió en pleno Cercado de Lima, cegando la vida de un joven. De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.257 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Joven de 22 años es asesinado con más de cinco disparos en Barrios Altos

Una nueva vida se apaga a causa del alza de la criminalidad en el país. Esta vez, un joven de aproximadamente 22 años perdió la vida cuando se encontraba conversando con otra persona en la cuadra 12 del jirón Santa Rosa, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.

Según testigos, dos hombres se acercaron a la víctima y sin mediar palabras la acribillaron con más de cinco disparos para luego huir de la escena. Los vecinos aterrados llamaron rápidamente a una ambulancia que lamentablemente llegó para certificar la muerte del hombre.

Posterior a ello, efectivos policiales de la comisaría de San Andrés acudieron para acordonar la escena, luego arribaron peritos de criminalística para empezar las investigaciones y determinar las causas de este asesinato.

