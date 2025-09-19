HOYSuscripcion LR Focus

Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Sociedad

Cusco: incertidumbre en proceso de licitación de transporte a Machu Picchu

El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, anunció que la municipalidad conduce el proceso de licitación pública, aunque no informó sobre el cronograma oficial.

Alcalde de Urubamba cuestionó a Consettur por seguir operando la ruta. Foto: composición LR.
Alcalde de Urubamba cuestionó a Consettur por seguir operando la ruta. Foto: composición LR.

En conferencia de prensa, el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, se pronunció sobre el futuro de la ruta Hiram Bingham, acceso clave a la ciudadela inca de Machu Picchu. Aunque aseguró que el proceso de licitación de la ruta está en marcha, su exposición dejó más dudas que certezas respecto a los plazos y las condiciones del proceso.

Vera cuestionó que la empresa Consettur continúe operando el trayecto sin un título habilitante válido, lo que, a su juicio, vulnera la libre competencia y afecta los derechos de los visitantes. “Machu Picchu no puede seguir siendo rehén de intereses privados”, señaló con firmeza.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

El burgomaestre insistió en que la única vía posible es un proceso de licitación pública, transparente y abierto a nuevos postores. Subrayó que cualquier otra forma de operación sería irregular y atentaría contra el Estado de derecho.

Falta de cronograma

Pese a los anuncios, no se informó sobre el cronograma de la licitación. La municipalidad cuenta con poco más de tres meses para concluir el procedimiento, según los plazos establecidos por la propia gestión edil.

Mientras tanto, Vera garantizó la continuidad del servicio de transporte mediante un plan de contingencia. “No perseguimos empresas, perseguimos legalidad”, afirmó, invocando a Consettur a retirarse de manera pacífica.

Precisó además que la administración de la carretera Hiram Bingham estará a cargo de la municipalidad hasta que se designe a una nueva operadora, por lo que se ha alquilado buses a la empresa San Antonio de Torontoy para trasladar a los visitantes hacia Machu Picchu.

Documento clave

A su turno, el gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Yovani Gómez, informó que aún falta el documento de compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y el instrumento de gestión ambiental para concretar la licitación.

El funcionario recordó que la primera convocatoria se frustró debido a una demanda presentada por Consettur contra el Sernanp. No obstante, al tratarse ahora de un nuevo proceso, dicha acción legal no sería vinculante para llevar adelante la licitación y posterior adjudicación de la ruta.

