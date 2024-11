Todos los meses de octubre de cada año, miles de feligreses en las ciudades del Perú, conmemoran al Señor de los Milagros. Sin embargo, Lima es la sede central de este evento, donde miles de ciudadanos dan sus plegarias. Entre ellos, destaca Teófilo Quispe Quispe, un adulto mayor que, con el corazón desgarrado, pidió un milagro para su esposa, Alejandra Yauri, quien lucha por su vida tras sufrir un derrame cerebral. La situación se tornó crítica después de que el hospital la diera de alta sin el tratamiento necesario.

En diálogo con una reportera de Exitosa, Teófilo relató cómo los médicos le indicaron que su esposa debía regresar a casa tomando paracetamol, a pesar de su grave condición. Con voz entrecortada, expresó su angustia y cuestionó la decisión del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde su esposa no habría recibido la atención adecuada. “Le pido al Señor que la pueda salvar, despertarla. Porque si no despierta, yo también me muero”, manifestó, visiblemente afectado.

Adulto pide un milagro al Cristo Moreno

Teófilo no solo imploró por la salud de su esposa, sino que también solicitó a las autoridades del Hospital Almenara que reconsideren su caso y le brinden la atención médica que necesita. La desesperación lo llevó a compartir su número telefónico, 913 227 773, con la esperanza de que la comunidad se solidarice con su situación.

"Ella está dormida, no se levanta, no come, no hace nada. El doctor dice que puede despertar el día martes, pero si no, se queda así para siempre", resaltó Teofilo, contando también, que él y su esposa vienen de la ciudad de Huancavelica, de la provincia de Vinchos.

La fe en tiempos difíciles

"Yo sufro depresión, muy fuerte (...). Vivimos en el cerro Ermitaño Alto, San Albino. No entiendo por qué nos ha engañado Almenara (hospital), sabiendo que tenía un derrame cerebral. Si la han retirado, ¿por qué le dan alta?", relata Teófilo, señalando su denuncia contra el centro de salud.

La procesión del Señor de los Milagros se convierte en un espacio de esperanza y fe para muchos, pero para Teófilo, es un momento crucial en su vida. La angustia por la salud de su esposa lo acompaña, y su súplica resuena entre los asistentes, quienes también elevan sus oraciones por aquellos que enfrentan adversidades.