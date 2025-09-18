HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: mujer intentó ingresar al penal con droga en el estómago

Fue intervenida al mostrarse nerviosa y una actitud sospechosa. Tenía más de 108 cápsulas de sustancias ilícitas en su sistema digestivo. 

Agentes penitenciarios encontraron más de 108 cápsulas en el cuerpo de la joven. Foto: Composición LR
Agentes penitenciarios encontraron más de 108 cápsulas en el cuerpo de la joven. Foto: Composición LR

Karla Huamán Olivas, de 21 años, intentó ingresar más de 108 cápsulas de marihuana en su sistema digestivo al Establecimiento Penitenciario de Socabaya, en Arequipa, la tarde del 17 de septiembre.

Según información preliminar, la fémina fue intervenida por el personal del área de antidrogas del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) tras mostrarse nerviosa y con actitud sospechosa al momento de ingresar al establecimiento penitenciario.

Al ser interrogada por el personal de seguridad, Karla afirmó que presentaba dolores estomacales y dijo que había ingerido envoltorios. Sin embargo, en un momento de aparente malestar, la intervenida no pudo contenerse y defecó varias capsulas con sustancias ilícitas.

Las autoridades lograron recolectar más 108 cápsulas, las cuales fueron sometidas a pruebas de campo que confirmaron la presencia de marihuana.

Finalmente, la Policía indicó que la intervenida fue trasladada al Hospital Regional Honorio Delgado y, posteriormente, llevada a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. No descarten que Huamán sea un "burrier".

