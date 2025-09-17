HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes roban dos agentes bancarios en Arequipa

Aún no hay ningún detenido, pero vecinos sospechan que una red de extranjeros es la responsable de estos robos en la zona.

Delincuentes forcejaron la puerta de uno de los negocios para ingresar y llevarse todo a su paso. Foto: Mirelia Quispe, La República
Delincuentes forcejaron la puerta de uno de los negocios para ingresar y llevarse todo a su paso. Foto: Mirelia Quispe, La República

En el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, sujetos ingresaron en horas de la madrugada a dos locales comerciales donde operaban agentes bancarios, “BCP” e “INTERBANK”, ubicados a pocos metros del Centro de Salud de Mariscal Castilla, sustrayendo aproximadamente 8 mil soles.

Según información preliminar, los delincuentes habrían forzado las puertas de dos negocios, que en este caso eran una farmacia y una botillería.

La alerta fue dada por una vecina, quien se percató de lo sucedido e informó a uno de los propietarios del local, que encontró la puerta forzada entre las 6:00 y las 7:00 a.m. En ese momento, denunció el incidente al personal de la comisaría Mariscal Castilla de Cerro Colorado.

“Abrieron la puerta del negocio como quien dice una lata de atún y entraron a robar. Para nosotros, son una red de extranjeros que están robando en esta zona. La gente también alquila cuartos por aquí a personas de dudosa procedencia”, indicó un vecino de la zona.

Testimonios recogidos en el lugar señalaron que lo robado incluiría dinero en efectivo y otros bienes de valor dentro de estos locales en la urbanización Mariscal Castilla.

PUEDES VER: INDECI emite alerta de emergencia en Arequipa: incendio forestal se ubica en las faldas del Misti

lr.pe

Policía investiga el caso

Efectivos de la comisaría de Mariscal Castilla y peritos especializados llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se registran detenidos. Se sabe que los responsables escaparon, mientras continúa la investigación para determinar el monto del botín y los bienes sustraídos.

Vecinos piden mayor seguridad

Los vecinos de la zona exigieron que se refuerce la seguridad en la zona, ante los casos delincuenciales en el distrito.

La Policía está bastante limitada. Esta comisaría debe cuidar entre 14 y 15 urbanizaciones, indicó un vecino.

