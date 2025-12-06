Temblor en Perú HOY, 6 de diciembre: ¿en qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?
¿En qué lugar se produjo el último temblor en Perú hoy, 6 de diciembre, según el IGP? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú, 6 de diciembre. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.