“No quiero ser el próximo, temo que me maten. A la presidenta de la República, Dina Boluarte le digo que estamos viviendo en el país una de las peores épocas en materia de seguridad, como en los años 80. Al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le pedimos que declaren Ica en estado de emergencia, acá hay muertes a diario y no se hace nada”, dice el comunicador Carlos Santana, amigo del abogado y periodista Gastón Medina Sotomayor (61), asesinado sin contemplaciones la mañana del lunes 20 de enero frente a su casa.

Otras voces, como la del congresista Raúl Huamán Coronado se han sumado a esa solicitud para frenar la ola de violencia e inseguridad en Ica, una región asediada por extorsiones, homicidios y sicariato.

Antes del crimen de Medina el médico y empresario César Valdivia Rosales, había sufrido un atentado en 2024, mientras que el también médico, Manuel Huamán Pisconti fue asesinado el año pasado sin que hasta la fecha haya sido esclarecido.

El lunes último, Gastón Medina, propietario y director de Cadena Sur TV, no sabía que un sicario lo está esperando. Eran las 11.52 de la mañana cuando salió de su vivienda con su amigo Edwin Uchuya Lazarte. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad.

De pronto se ve al asesino bajar de una motocicleta color azul. No se retira el casco y se acomoda la polera blanca donde ocultaba un arma de fuego.

Gastón había culminado de conducir su programa por Cadena Sur. Apenas el sicario vio a su objetivo, encendió la moto y enfiló hacia la víctima. Luego se escucharon sucesivos disparos,

Gastón no vio lo que estaba detrás de él, pero, como ha ocurrido una y otra vez, las cámaras de seguridad lo captan todo. Horas después, el ministro del Interior Juan José Santiváñez adelantó que se había identificado a los responsables del crimen.

"He tomado conocimiento por parte del general que está a cargo de la jurisdicción de Ica que tiene las investigaciones bastante avanzadas y que tiene ya identificados a los presuntos autores materiales y ejecutores del hecho entre los cuales está un ciudadano venezolano que habría sido el sicario que habría atentado contra este reconocido hombre de prensa", indicó en conferencia de prensa.

Sin embargo, cinco días después no hay resultado de la investigación. El único sospechoso que había sido intervenido por la policía fue liberado al comprobarse que no tenía ninguna relación con el crimen.

Carlos Santana recuerda que su amigo Gastón Medina lo llamó el domingo a las 2.00 am. Le confirmó que constantemente venía recibiendo amenazas de muerte y que estas se habían incrementado en las últimas semanas a raíz de los destapes que estuvo anunciando en su programa.

“Nosotros teníamos resguardo policial que nos dieron por disposición el general Manuel Vidarte Pérrigo, exjefe del Frente Policial Ica. Nos dieron seguridad a Gastón (Medina), a quien habla y al doctor César Valdivia”, aseguró,

Fue enfático en afirmar que desde que el general Vidarte dejó la Región Policial, el actual jefe de esa unidad, general Enrique Fernando Samamé, pese a las pruebas, el 2 de enero les retiró la custodia, argumentando que “como no eran autoridad no les correspondía tener resguardo de Seguridad del Estado”.

Santana asegura que hay audios que dejó Gastón con los nombres de las tres personas o que el creía que estaban detrás de las amenazas. Ese audio lo tiene su esposa Naty y otras dos personas, y seráo entregado a la fiscalía y a la policía a cargo de las investigaciones.

Lo cierto es que, hasta el momento, el crimen que conmocionó a los iqueños y al gremio periodístico sigue sin ser resuelto.

“Dijeron que hubo un detenido, pero solo fue un sicosocial para calmar a la población. Ahora dicen que los asesinos están cercados, pero hasta el momento no hay resultado”, indicól Santana.

En tanto, para hoy se anuncia una marcha y vigilia. Desde las 3.00pm la población se concentrará en la plaza Barranca, en la ciudad de Ica.