Las categorías son definidas por el año de nacimiento de los bailarines. Foto: Paucarcaja Fotografía

Marinera es tradición en San Borja. Este 2025, se llevará a cabo el clásico concurso anual "San Borja, mi orgullo" en el corazón del este de Lima Metropolitana. La competencia es organizada por el Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja y la Asociación de Voluntarias del INSN – AVOLDINSN.

Cabe precisar que el evento de 2024 batió un récord histórico con la inscripción de 714 parejas y más de 8.000 espectadores durante los dos días de participación. A continuación, se precisarán cuándo y dónde será la competición, las categorías, qué marineras se tocarán este año, los costos de inscripción y más.

Marinera en San Borja: cuándo, dónde y las categorías

Este año, la primera fecha del XI Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo" se llevará a cabo el día sábado 30 de agosto, fecha en la que participará la Modalidad Novel. La segunda fecha será el día domingo 31, en la que se presentará la Modalidad Nacional. Ambos días los bailarines acudirán al Coliseo Eduardo Dibós.

XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo". Foto: Municipalidad de San Borja

Estas serán las categorías de acuerdo a las dos modalidades:

Modalidad Novel

Pre-Infante: Nacidos en el año 2019 en adelante

Infante: Nacidos en el año 2016 al 2018

Infantil: Nacidos en el año 2012 al 2015

Junior: Nacidos en el año 2008 al 2011

Juvenil: Nacidos en el año 2004 al 2007

Adulto: Nacidos en el año 1991 al 2003

Senior: Nacidos en el año 1976 al 1990

Master: Nacidos en el año 1963 al 1975

Modalidad Nacional

San Borja: sobre la inscripción y las marineras de esta XI edición

Los participantes deberán pagar una inscripción de S/15 y deberán presentar los siguientes documentos: ficha proporcionada por la municipalidad, DNI original y copia, 2 fotos tamaño carnet. Cabe precisar que las parejas no se podrán inscribir el mismo día del concurso.

Respecto a las marineras que se tocarán, esta es la relación oficial:

XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo". Foto: Municipalidad de San Borja

Adicionalmente, las entradas para el público general tienen un valor de S/20 soles y se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en la oficina del Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja (puerta 2).

