HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Sociedad

XI Concurso Nacional de Marinera Norteña en San Borja: cuándo será, en dónde, costo de inscripción y más detalles

Para participar en el clásico concurso en San Borja, las parejas podrán inscribirse en las modalidades Novel y Nacional desde este viernes 15 de agosto.

Las categorías son definidas por el año de nacimiento de los bailarines. Foto: Paucarcaja Fotografía
Las categorías son definidas por el año de nacimiento de los bailarines. Foto: Paucarcaja Fotografía

Marinera es tradición en San Borja. Este 2025, se llevará a cabo el clásico concurso anual "San Borja, mi orgullo" en el corazón del este de Lima Metropolitana. La competencia es organizada por el Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja y la Asociación de Voluntarias del INSN – AVOLDINSN.

Cabe precisar que el evento de 2024 batió un récord histórico con la inscripción de 714 parejas y más de 8.000 espectadores durante los dos días de participación. A continuación, se precisarán cuándo y dónde será la competición, las categorías, qué marineras se tocarán este año, los costos de inscripción y más.

PUEDES VER: Clínica veterinaria San Marcos: cuál es el tarifario de precios, dirección y qué servicios ofrece para tu mascota

lr.pe

Marinera en San Borja: cuándo, dónde y las categorías

Este año, la primera fecha del XI Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo" se llevará a cabo el día sábado 30 de agosto, fecha en la que participará la Modalidad Novel. La segunda fecha será el día domingo 31, en la que se presentará la Modalidad Nacional. Ambos días los bailarines acudirán al Coliseo Eduardo Dibós.

XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo". Foto: Municipalidad de San Borja

XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo". Foto: Municipalidad de San Borja

Estas serán las categorías de acuerdo a las dos modalidades:

Modalidad Novel

  • Pre-Infante: Nacidos en el año 2019 en adelante
  • Infante: Nacidos en el año 2016 al 2018
  • Infantil: Nacidos en el año 2012 al 2015
  • Junior: Nacidos en el año 2008 al 2011
  • Juvenil: Nacidos en el año 2004 al 2007
  • Adulto: Nacidos en el año 1991 al 2003
  • Senior: Nacidos en el año 1976 al 1990
  • Master: Nacidos en el año 1963 al 1975

Modalidad Nacional

  • Pre-Infante: Nacidos en el año 2019 en adelante
  • Infante: Nacidos en el año 2016 al 2018
  • Infantil: Nacidos en el año 2012 al 2015
  • Junior: Nacidos en el año 2008 al 2011
  • Juvenil: Nacidos en el año 2004 al 2007
  • Adulto: Nacidos en el año 1991 al 2003
  • Senior: Nacidos en el año 1976 al 1990
  • Master: Nacidos en el año 1963 al 1975

PUEDES VER: Influencer venezolana fue a inauguración de discoteca de Milenka en San Borja, pero terminaron retirándola del local: "Me sacaron"

lr.pe

San Borja: sobre la inscripción y las marineras de esta XI edición

Los participantes deberán pagar una inscripción de S/15 y deberán presentar los siguientes documentos: ficha proporcionada por la municipalidad, DNI original y copia, 2 fotos tamaño carnet. Cabe precisar que las parejas no se podrán inscribir el mismo día del concurso.

Respecto a las marineras que se tocarán, esta es la relación oficial:

XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo". Foto: Municipalidad de San Borja

XI edición del Concurso Nacional de Marinera Norteña "San Borja, mi orgullo". Foto: Municipalidad de San Borja

Adicionalmente, las entradas para el público general tienen un valor de S/20 soles y se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en la oficina del Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de San Borja (puerta 2).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Influencer venezolana fue a inauguración de discoteca de Milenka en San Borja, pero terminaron retirándola del local: "Me sacaron"

Influencer venezolana fue a inauguración de discoteca de Milenka en San Borja, pero terminaron retirándola del local: "Me sacaron"

LEER MÁS
Joven estudiante deja su auto estacionado afuera de su trabajo en San Borja y se lo roban: "Regresé y no estaba"

Joven estudiante deja su auto estacionado afuera de su trabajo en San Borja y se lo roban: "Regresé y no estaba"

LEER MÁS
Marco Arenas, el joven que asesinó a su madre adoptiva, habló desde la cárcel y afirmó que heredó sus bienes: "Tengo un depa en San Borja"

Marco Arenas, el joven que asesinó a su madre adoptiva, habló desde la cárcel y afirmó que heredó sus bienes: "Tengo un depa en San Borja"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió hoy en Chimbote, según IGP

Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió hoy en Chimbote, según IGP

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
El impactante caso del ingeniero Felipe Gómez, el hombre que desapareció tras una cita de Tinder en La Molina: principal sospechoso sigue en libertad

El impactante caso del ingeniero Felipe Gómez, el hombre que desapareció tras una cita de Tinder en La Molina: principal sospechoso sigue en libertad

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota