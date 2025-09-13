Familiares de obrero fallecido tras derrumbe en construcción en San Borja exigen justicia: "Solo tenía 19 años"

La tarde del sábado 13 de septiembre se registró un trágico accidente en San Borja, luego de que un muro de contención en construcción colapsara y sepultara a tres obreros que laboraban en la obra de un edificio departamental. Entre ellos se encontraba William Núñez Valladolid, de tan solo 19 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras varias horas de labores de rescate.

El hecho fue alertado por los residentes de la zona, quienes avisaron a las autoridades. La emergencia movilizó a más de diez unidades de bomberos, efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo, que acudieron para acordonar el área y evacuar a los otros trabajadores.

Familiares exigen justicia tras muerte de obreros en San Borja

Hasta el lugar llegaron los familiares del joven obrero para exigir explicaciones y que se les entregue el cuerpo de las víctimas.

“Nosotros recibimos la noticia mediante su tío que trabaja con él. Lo que sucedió aquí es una negligencia, pues debieron poner algo para contener ese muro. Ahora hay personas muertas dentro donde está mi sobrino. Debería caerle todo el peso de la ley a esta empresa”, declaró uno de los familiares a Latina Noticias.

La familia también cuestionó la demora de las autoridades judiciales en llegar a la zona. Según señalaron, mientras pasaban las horas no recibían información clara sobre lo ocurrido ni sobre el avance del rescate. “Nos dicen que están actuando, pero cuando vemos por las rendijas no hacen nada”, expresó un pariente.

Apenas llevaba dos semanas trabajando

La víctima, William Núñez Valladolid, había ingresado a laborar en la obra hacía menos de dos semanas. Sus familiares lamentaron que, pese a su corta edad, el joven ya enfrentaba riesgos por la falta de medidas de protección. “Él iba a cumplir solo dos semanas trabajando aquí”, expresó con dolor su tío.

El testimonio de los parientes recalca que la empresa contratista no habría cumplido con las normas de seguridad laboral, lo que habría generado el fatal desenlace.

Por su parte, el vicecomandante departamental de Lima Centro, Iván Calvo mencionó que enviaron tres unidades de rescate y unidades médicas, pues el reporte inicial era de tres personas atrapadas. "Esto ocurrió a las 12:17 pm y estamos esperando que venga los peritos para que puedan hacer su trabajo y que nosotros liberemos a los cuerpos". Aseguró que fue una placa de concreto lo que les cayó encima.

Pedido a las autoridades

En medio del dolor, la familia pidió que se investigue a fondo el caso y se sancione a los responsables. “Queremos que saquen el cuerpo y que no quede impune. Esto ha pasado por un descuido de la empresa”, señalaron.

Mientras tanto, las investigaciones quedaron a cargo del Ministerio Público, que deberá determinar si existió responsabilidad directa de la constructora en el derrumbe del muro.

