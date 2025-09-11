HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven que se fracturó ambas piernas en accidente alcanzó a dar su examen de Beca 18 y estudiar Medicina: "Tenía que buscar un mejor futuro"

A pesar de fracturarse ambas piernas y asistir a la prueba en silla de ruedas, Frank perseveró en su sueño y ahora estudia Medicina Humana en Lima tras alcanzar la Beca 18.

El joven estudiante ahora estudia en Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur, en Los Olivos. Foto: Composición LR
El joven estudiante ahora estudia en Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur, en Los Olivos. Foto: Composición LR

A pesar de las adversidades que se le presentaron, Frank Cubas Becerra logró conseguir la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lo cual le permitió seguir su sueño de estudiar Medicina Humana y en la Universidad Científica del Sur, sede Los Olivos, en Lima. Él es un joven de 22 años proveniente de Rioja, en San Martín, que sufrió un trágico accidente de tránsito en septiembre del 2024 y que, pese a ello, logró asistir a su prueba en una silla de ruedas.

De acuerdo con sus declaraciones a La República, el joven resultó con ambas piernas fracturadas tras el accidente. Por ello, sintió que ya no había un futuro qué seguir al ser la quinta vez que postulaba a la Beca 18. Pese a ello, su historia de su superación ha inspirado a muchos otros jóvenes que se encuentran en el camino.

Joven que alcanzó la Beca 18 pese a las adversidades. Foto: Pronabec

Joven que alcanzó la Beca 18 pese a las adversidades. Foto: Pronabec

PUEDES VER: Pronabec Beca-18 convocatoria 2026: puntajes, cronograma, las 'fijas' y beneficios del programa de Minedu

lr.pe

Era su quinta vez postulando a Beca 18 y sufrió la fractura de ambas piernas

El accidente de tránsito fue totalmente inesperado para Frank, pues quedó en silla de ruedas debido a que sus dos piernas terminaron fracturadas. "Fue inesperado y preocupante para mí y mi familia", sostuvo. Pese a la gravedad de la situación, la compañía y apoyo que recibió Frank por parte de sus familiares fue determinante para que él pueda seguir luchando por su sueño: estudiar Medicina.

Desde niño, él deseaba en convertirse en doctor. Por ello, no se rindió hasta lograrlo. "Las veces que intenté anteriormente para Beca 18, había postulado, pero con otras carreras. Los aprobé, pero no salí seleccionado", precisó Frank, quien reveló que atravesó un difícil momento cuando no alcanzó la beca y sintió que su vida cambiaría luego de sufrir el accidente de tránsito. "Tenía que ver cómo buscar un mejor futuro", acotó.

PUEDES VER: ¿Censo 2025 influye en clasificación SISFOH para postulantes de Beca 18? Esto dice Pronabec para el proceso 2026

lr.pe

La enseñanza que deja Frank para los futuros estudiantes

A su vez, Frank aprovechó en dejar un mensaje de motivación para todos los estudiantes que están empezando con su sueño. Él resaltó que, pese a las adversidades, salió adelante con el apoyo de su familia y seres queridos. "Fue motivación de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Me sentí afectado, es normal", precisó.

"Una cosa que me decían mis padres es que siempre hay que tomar las cosas con paciencia. Recién estaba saliendo del colegio y me afectó a mucho. Pero era joven y tenía el tiempo por delante para poder intentarlo", finalizó tras afirmar que ya se encuentra en un proceso de recuperación.

