HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 10 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, miércoles 10 de septiembre.
Temblor en Perú HOY, miércoles 10 de septiembre. | Foto: composición LR

Revisa en esta nota el último reporte del temblor de hoy en el Perú. En nuestro país es recurrente que ocurran varios movimientos sísmicos debido a que está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón es conocido por ser una región altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas que rodean el océano Pacífico.

Ante ello, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) utiliza las redes sociales y otros canales de comunicación para proporcionar información oficial sobre los sismos que ocurren en el país. Esto incluye detalles como el epicentro del sismo, la magnitud y la hora exacta en que ocurrió el movimiento telúrico.

Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, martes 9 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

Temblor en Perú HOY, martes 9 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo en Perú?

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor de magnitud 3,5 se registró esta mañana en Lima, según IGP

Temblor de magnitud 3,5 se registró esta mañana en Lima, según IGP

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peligroso fenómeno se presentará en Lima y otras 14 regiones del Perú por más de 40 horas, advierte Senamhi

Peligroso fenómeno se presentará en Lima y otras 14 regiones del Perú por más de 40 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

LEER MÁS
Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

Vecinos de Puente Piedra capturan a sicario extranjero tras disparar contra un grupo de personas

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: estos son los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 9 y 10 de septiembre: consulta zonas afectadas y hasta qué hora

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 10 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, miércoles 10 de septiembre 2025

Monitor Dólar hoy, miércoles 10 de septiembre 2025: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Sociedad

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

La Kábala de hoy EN VIVO: jugada ganadora, números premiados, Pozo Buenazo y resultados sorteo este martes 9 de setiembre

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

César Acuña anuncia la nulidad del contrato con empresa de familia Coca Condori tras reportajes de corrupción

Rafael López Aliaga amenaza de muerte a periodista Gutavo Gorriti: "Hay que cargárselo de una vez"

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota