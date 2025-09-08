Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?
¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.
Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.
La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico.
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de septiembre 2025: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Dólar Sunat hoy lunes 8 de septiembre
Cotización del dólar Sunat hoy:
Compra: S/3.519
Venta: S/3.527
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.