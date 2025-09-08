HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre.
Temblor en Perú HOY, 8 de septiembre. | Foto: Composición LR.

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico.

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de septiembre 2025: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

07:08
8/9/2025

Dólar Sunat hoy lunes 8 de septiembre

Cotización del dólar Sunat hoy:
Compra: S/3.519
Venta: S/3.527

07:07
8/9/2025

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.

Temblor de magnitud 4,3 se sintió en Ica hoy, según IGP

Temblor de magnitud 4,3 se sintió en Ica hoy, según IGP

Temblor de magnitud 3,8 se registró esta mañana en Lima, según IGP

Temblor de magnitud 3,8 se registró esta mañana en Lima, según IGP

Temblor en Perú HOY, 7 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú HOY, 7 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Asesinan a chofer de la línea 'Nueva América' en SJM mientras habían pasajeros a bordo

Asesinan a chofer de la línea 'Nueva América' en SJM mientras habían pasajeros a bordo

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

MML anuncia construcción de puente en Javier Prado: obras iniciará a fin de año en dos calles de San Isidro

Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: resultados, números ganadores, pozo millonario y más

Sorteo de La Tinka domingo 7 de septiembre: resultados, números ganadores, pozo millonario y más

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Serums 2025-I: Minsa anula plazas adjudicadas de 34 profesionales de la salud por adulterar información

Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: "Es un locura, es totalmente innecesaria"

Vecinos de Miraflores protestan en contra de pileta cibernética de alcalde Carlos Canales: "Es un locura, es totalmente innecesaria"

