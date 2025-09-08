Los picarones se han vuelto uno de los postres más consumidos en el Perú. | Foto: composición LR/Comida Peruana Web

El Gobierno peruano anunció que, a partir de este año, cada tercer viernes de octubre se celebrará el ‘'Día nacional de los picarones’'. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), esta iniciativa busca fortalecer la identidad gastronómica nacional, dinamizar la economía de los pequeños productores, e incentivar tanto el turismo como la preservación de las tradiciones culinarias. Además, desde 2025 se implementarán actividades de promoción y difusión para fomentar el consumo de este postre y de los insumos agrícolas que lo hacen posible.

De ahora en adelante, cada tercer viernes del mes de octubre se celebrará el 'Día nacional de los picarones'. Foto: GEC

La iniciativa que busca enaltecer la identidad gastronómica del Perú

La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N° 0337-2025-MIDAGRI, tiene como finalidad revalorar este postre emblemático del Perú y, además, promover el consumo de los productos de la agricultura familiar que forman parte de su preparación.

Asimismo, el Midagri destacó que los insumos utilizados en la preparación de este postre, elaborados principalmente con productos de la agricultura familiar, buscan aportar a la biodiversidad del patrimonio gastronómico peruano.

El origen de los picarones y los productos importantes para su elaboración

Los picarones tienen su origen en la época prehispánica y surgieron a partir de la fusión entre la cocina indígena y la tradición española. Durante el Virreinato del Perú, este alimento fue consumido con frecuencia y, con el tiempo, se convirtió en un postre tradicional representativo de la gastronomía peruana.

Esta preparación se ha transmitido durante generaciones, especialmente entre las cocineras afrodescendientes, cuya historia está vinculada a una fecha emblemática del calendario religioso peruano: el ‘Día del Señor de los Milagros’, celebrado cada mes de octubre.

Por ello, el Midagri ha destacado productos originarios de diversas regiones de la costa, sierra y selva del Perú, como el camote, el zapallo, la quinua, la kiwicha, la papa, la miel de chancaca y el cacao. Estos insumos provienen, en su mayoría, de la agricultura familiar, que representa el principal sustento económico de muchas familias campesinas.

El día conmemorativo del picarón seleccionado a partir de este año

Mediante un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) resaltó la importante labor de los agricultores para enriquecer los insumos peruanos.

“El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, señaló el MIDAGRI.