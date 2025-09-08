Gobierno declaró cada tercer viernes de octubre como el ''Día nacional de los picarones'': conoce la historia detrás de este delicioso postre
El Gobierno peruano implementa el ‘Día Nacional de los Picarones’ cada tercer viernes de octubre, para resaltar la identidad gastronómica y fomentar el turismo y la economía local.
- Resultados de La Tinka del domingo 7 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del pozo millonario
- Asesinan a chofer de la línea 'Nueva América' en SJM mientras habían pasajeros a bordo
El Gobierno peruano anunció que, a partir de este año, cada tercer viernes de octubre se celebrará el ‘'Día nacional de los picarones’'. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), esta iniciativa busca fortalecer la identidad gastronómica nacional, dinamizar la economía de los pequeños productores, e incentivar tanto el turismo como la preservación de las tradiciones culinarias. Además, desde 2025 se implementarán actividades de promoción y difusión para fomentar el consumo de este postre y de los insumos agrícolas que lo hacen posible.
De ahora en adelante, cada tercer viernes del mes de octubre se celebrará el 'Día nacional de los picarones'. Foto: GEC
La iniciativa que busca enaltecer la identidad gastronómica del Perú
La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N° 0337-2025-MIDAGRI, tiene como finalidad revalorar este postre emblemático del Perú y, además, promover el consumo de los productos de la agricultura familiar que forman parte de su preparación.
PUEDES VER: Presentador de TV genera polémica sobre el origen de los picarones: “Aunque los amigos peruanos se enojen, los picarones son chilenos”
Asimismo, el Midagri destacó que los insumos utilizados en la preparación de este postre, elaborados principalmente con productos de la agricultura familiar, buscan aportar a la biodiversidad del patrimonio gastronómico peruano.
El origen de los picarones y los productos importantes para su elaboración
Los picarones tienen su origen en la época prehispánica y surgieron a partir de la fusión entre la cocina indígena y la tradición española. Durante el Virreinato del Perú, este alimento fue consumido con frecuencia y, con el tiempo, se convirtió en un postre tradicional representativo de la gastronomía peruana.
PUEDES VER: Los picarones son incluidos dentro de las mejores donas del mundo por Taste Atlas: ¿en qué puesto están?
Esta preparación se ha transmitido durante generaciones, especialmente entre las cocineras afrodescendientes, cuya historia está vinculada a una fecha emblemática del calendario religioso peruano: el ‘Día del Señor de los Milagros’, celebrado cada mes de octubre.
Por ello, el Midagri ha destacado productos originarios de diversas regiones de la costa, sierra y selva del Perú, como el camote, el zapallo, la quinua, la kiwicha, la papa, la miel de chancaca y el cacao. Estos insumos provienen, en su mayoría, de la agricultura familiar, que representa el principal sustento económico de muchas familias campesinas.
El día conmemorativo del picarón seleccionado a partir de este año
Mediante un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) resaltó la importante labor de los agricultores para enriquecer los insumos peruanos.
“El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, señaló el MIDAGRI.