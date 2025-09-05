Juez de la Unidad de Flagrancia dicta prisión preventiva para oftalmólogo acusado de violación

En audiencia virtual que culminó a la media noche de ayer miércoles 03 de setiembre, el juez de turno de la Unidad de Flagrancia de Piura, Junio Ríos Olivos, dictó la medida provisional de prisión preventiva por nueve meses contra Luis S.A. (49), profesional de la salud investigado como presunto autor del delito de violación, en agravio de su conviviente.

Ríos Olivos valoró el requerimiento fiscal sustentado en graves y fundados elementos de convicción obtenidos durante el plazo de la detención en flagrancia, que vincularían al profesional de la salud con el abuso sexual en agravio de pareja, quien también presenta golpes en el rostro y otras partes del cuerpo.

Dentro de los elementos de convicción se encuentra el acta de intervención policial, la declaración de la agraviada, el certificado médico de integridad sexual que corrobora lo denunciado, las declaraciones de los familiares que auxiliaron a la víctima y de los policías intervinientes, entre otros.