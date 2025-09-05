HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Judicialidad

Juez de la Unidad de Flagrancia dicta prisión preventiva para oftalmólogo acusado de violación

El juez de la Unidad de Flagrancia de Piura, Junio Ríos Olivos, impone prisión preventiva por nueve meses a Luis S.A., acusado de violación a su conviviente.

La fiscalía presentó acta de intervención policial y declaraciones de familiares. Fuente: Difusión.
La fiscalía presentó acta de intervención policial y declaraciones de familiares. Fuente: Difusión.

En audiencia virtual que culminó a la media noche de ayer miércoles 03 de setiembre, el juez de turno de la Unidad de Flagrancia de Piura, Junio Ríos Olivos, dictó la medida provisional de prisión preventiva por nueve meses contra Luis S.A. (49), profesional de la salud investigado como presunto autor del delito de violación, en agravio de su conviviente.

Ríos Olivos valoró el requerimiento fiscal sustentado en graves y fundados elementos de convicción obtenidos durante el plazo de la detención en flagrancia, que vincularían al profesional de la salud con el abuso sexual en agravio de pareja, quien también presenta golpes en el rostro y otras partes del cuerpo.

Dentro de los elementos de convicción se encuentra el acta de intervención policial, la declaración de la agraviada, el certificado médico de integridad sexual que corrobora lo denunciado, las declaraciones de los familiares que auxiliaron a la víctima y de los policías intervinientes, entre otros.

Notas relacionadas
Tony Rosado se pronuncia tras atentado contra su propiedad en Piura: "Ataque a mi local habría sido por represalias"

Tony Rosado se pronuncia tras atentado contra su propiedad en Piura: "Ataque a mi local habría sido por represalias"

LEER MÁS
Piura: madre de familia pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en España

Piura: madre de familia pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo fallecido en España

LEER MÁS
Delincuentes atacaron con cinco balazos el local de eventos de Tony Rosado en Piura

Delincuentes atacaron con cinco balazos el local de eventos de Tony Rosado en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Judicialidad

Corte de Lambayeque dicta medidas de protección en caso de agresión sexual ocurrida en servicio de taxi por aplicativo

Segundo Juzgado Laboral de Lambayeque ordena reposición de trabajadora con condición oncológica

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque realiza jornada extraordinaria de descarga procesal

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota