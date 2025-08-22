La Municipalidad de la Molina lanza convocatoria 2025: más de 50 empleos disponibles y salarios hasta los S/ 7,000

La Municipalidad de La Molina abre convocatoria de trabajo con más de 50 puestos. | Foto: Composición LR

La Municipalidad de La Molina anunció una convocatoria laboral para el 2025 bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). En total se habilitaron 53 plazas destinadas a diferentes niveles educativos, desde primaria hasta bachiller universitario, con remuneraciones que van desde S/ 1,500 hasta S/ 7,000. Esta propuesta laboral se posiciona como una de las más atractivas del presente mes, debido a la amplitud de cargos disponibles y la variedad de perfiles que pueden acceder.

El proceso de postulación permanecerá abierto hasta el 25 de agosto de 2025 y contempla funciones en áreas de seguridad ciudadana, servicios públicos y gestión administrativa. Los postulantes interesados deberán revisar las bases completas publicadas en el portal oficial de la Municipalidad de La Molina, donde se detallan los requisitos específicos de cada cargo, la experiencia mínima solicitada y la documentación obligatoria que deberán presentar para validar su inscripción.

Plazas disponibles y sueldos ofrecidos

El concurso público ofrece oportunidades para diferentes niveles educativos. Entre las vacantes para primaria completa figuran operarios de barrido y de recolección, con salarios que oscilan entre S/ 1,500 y S/ 1,650. En el caso de secundaria, se requieren serenos a pie, motorizados y choferes, además de video operadores, fiscalizadores e inspectores de transporte, con remuneraciones que llegan hasta S/ 1,800.

Para los bachilleres universitarios, la oferta incluye coordinadores de zona, jefes de operaciones y coordinadores de seguridad interna. Estos puestos son los mejores remunerados dentro del proceso, con sueldos que alcanzan los S/ 7,000. Asimismo, se solicitan cursos de especialización y experiencia comprobada en gestión o seguridad, requisitos que buscan garantizar un servicio eficiente en el distrito.

Requisitos y pasos para postular

Con esta convocatoria CAS 2025, la Municipalidad de La Molina busca fortalecer sus servicios, incrementar la seguridad y mejorar la atención a los vecinos del distrito.