Lo que se esperaba sería un viaje tranquilo casi resulta en tragedia. Pasajeros de un bus interprovincial de Lima a Ayacucho denunciaron que los choferes y el asistente del vehículo manejaron en estado de ebriedad en plena ruta. El hecho puso en riesgo la vida de decenas de personas.

De acuerdo con el informe de América Noticias, la unidad perteneciente a la empresa de transporte Espinoza impactó contra otro vehículo durante le trayecto, lo cual encendió las alarmas entre los pasajeros. Éstos descubrieron que tanto el chofer, el copiloto y el asistente se encontraban alcoholizados en gran parte del viaje.

Pasajeros pusieron la denuncia

Al llegar a la ciudad de Huamanga denunciaron el hecho ante las autoridades, debido a que los irresponsables conductores pusieron en riesgo sus vidas. En las imágenes grabadas por uno de los pasajeros se aprecia cómo uno de ellos, en evidente estado etílico, apenas puede comunicarse o mantenerse de pie dentro del bus.

Señalaron que tras el accidente de tránsito, el bus no se detuvo y el personal a cargo tampoco dio aviso a sus superiores evidenciando la falta de acción y protocolos de emergencia. Asimismo, al llegar al destino, uno de los conductores trató de huir, pero fue detenido por el Serenazgo de Huamanga.

Implicados dieron positivo en prueba de alcoholemia

Se conoció que tras la denuncia, las autoridades procedieron a realizar pruebas de alcoholemia a los tres implicados, las cuales resultaron positivas comprobando así que manejaban el vehículo en estado etílico. Todos fueron puestos cargo de la Policía y trasladados a la comisaría del sector.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) fue notificada sobre el hecho y acudió al terminal para iniciar con las investigaciones. Según Luigi Espinoza, gerente de operaciones del terrapuerto, la empresa de transporte Espinoza fue notificada con una sanción económica.

