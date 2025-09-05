El pasado 2 de septiembre, una escolar de 14 años desapareció en el distrito de Comas, su madre la busca desesperadamente por la zona, pero no encuentra rastros de ella. Asimismo, Gisella Barraza denuncia que siente inacción por parte de la Policía Nacional (PNP), ya que el día de ayer, el comisario de su jurisdicción le dijo "que le avisara si tiene alguna novedad (de su hija)".

Ante ello, Barraza se comunicó con La República para solicitar apoyo con la difusión del caso de la menor identificada como Betzabet Esther Izquiero Barraza. La adolescente desapareció con el uniforme de su centro educativo Ester Festini ubicado en la av. Túpac Amaru en Comas.

¿Qué se sabe de la desaparición?

De acuerdo con las declaraciones de la madre de familia, su hija solo se habría llevado consigo un pantalón color negro o morado. Ella salió de su domicilio uniformada, pero que siempre debajo de la blusa, la menor usaba una cafarena negra.

Menor desapareció hace tres días en Comas. Foto: Mininter.

Barraza cuenta que fue a buscar ayuda a la Municipalidad de Comas, quienes revisaron las cámaras de seguridad por la avenida, donde presuntamente fue vista por última vez, pero la calidad de las imágenes y la falta de luz en la zona, no pueden determinar si es la escolar.

Madre recibe llamadas por recompensa

Al cierre de la nota, Gisella Barraza está recibiendo llamadas de sujetos que le exigen dinero para entregarle a su hija. La han amenazado que si no cumple con lo señalado y da aviso a la Policía atentarán contra la vida de la menor. Ante ello, dio aviso al comisario, pero este le dijo que "desintale WhatsApp, porque si no la van a seguir molestando".

Por otro lado, Barraza sostuvo que es madre soltera y que no está recibiendo apoyo de la municipalidad. Solicita con urgencia apoyo de las autoridades para dar con el paradero de su menor hija.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

