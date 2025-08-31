Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
29ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
25ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.