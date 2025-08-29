HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sunat orienta a más de 1.500 negocios en el Triángulo de Grau para impulsar formalización

La campaña tributaria busca fomentar el cumplimiento voluntario y alcanzar 12.000 negocios orientados en Lima al cierre del 2025, priorizando la emisión de comprobantes y actualización del RUC.

SUNAT busca fomentar el cumplimiento voluntario. Foto: Composición LR/ SUNAT

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) visitó más de 1.500 negocios en las galerías Fronteras Unidas, ubicadas en la avenida Grau y jirón Montevideo, en el Cercado de Lima.

Esta acción forma parte de la novena Campaña de Formalización en Lima, orientada a impulsar la regularización tributaria en los principales emporios comerciales del país.

Durante la jornada se instalaron dos módulos de atención para resolver consultas. Foto: SUNAT

Sunat refuerza la orientación en zonas comerciales clave

Más de 100 fedatarios fiscalizadores y orientadores informaron a comerciantes dedicados principalmente a textiles y calzado sobre la importancia de cumplir sus obligaciones tributarias, emitir comprobantes de pago y mantener actualizada la información en el RUC.

Durante la jornada se instalaron dos módulos de atención para resolver consultas y facilitar la regularización inmediata mediante los servicios virtuales de la Sunat en caso de recibir un acta preventiva.

Meta: más de 12.000 negocios orientados en Lima

La SUNAT destacó que, en lo que va del año, la campaña ha brindado asistencia a más de 4.000 comerciantes en la capital, con la proyección de alcanzar a más de 12.000 negocios antes de fin de año.

Asimismo, se promovió la campaña “Yo Pido Boleta por el Perú”, dirigida al consumidor final, y se realizó la Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (Vicot) para validar información del RUC y comprobantes de pago.

El objetivo central de estas acciones es impulsar el cumplimiento voluntario mediante asistencia y orientación, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación de IGV y Renta.

