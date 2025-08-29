Sunat orienta a más de 1.500 negocios en el Triángulo de Grau para impulsar formalización
La campaña tributaria busca fomentar el cumplimiento voluntario y alcanzar 12.000 negocios orientados en Lima al cierre del 2025, priorizando la emisión de comprobantes y actualización del RUC.
- La Kábala: resultados, jugada ganadora y Pozo Buenazo del sorteo de 28 de agosto
- Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) visitó más de 1.500 negocios en las galerías Fronteras Unidas, ubicadas en la avenida Grau y jirón Montevideo, en el Cercado de Lima.
Esta acción forma parte de la novena Campaña de Formalización en Lima, orientada a impulsar la regularización tributaria en los principales emporios comerciales del país.
Durante la jornada se instalaron dos módulos de atención para resolver consultas. Foto: SUNAT
Sunat refuerza la orientación en zonas comerciales clave
Más de 100 fedatarios fiscalizadores y orientadores informaron a comerciantes dedicados principalmente a textiles y calzado sobre la importancia de cumplir sus obligaciones tributarias, emitir comprobantes de pago y mantener actualizada la información en el RUC.
Durante la jornada se instalaron dos módulos de atención para resolver consultas y facilitar la regularización inmediata mediante los servicios virtuales de la Sunat en caso de recibir un acta preventiva.
PUEDES VER: Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"
Meta: más de 12.000 negocios orientados en Lima
La SUNAT destacó que, en lo que va del año, la campaña ha brindado asistencia a más de 4.000 comerciantes en la capital, con la proyección de alcanzar a más de 12.000 negocios antes de fin de año.
Asimismo, se promovió la campaña “Yo Pido Boleta por el Perú”, dirigida al consumidor final, y se realizó la Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (Vicot) para validar información del RUC y comprobantes de pago.
El objetivo central de estas acciones es impulsar el cumplimiento voluntario mediante asistencia y orientación, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación de IGV y Renta.